Ladri di biciclette a 17 anni: tentano di rubarne sei in un colpo solo, beccati dalla Polizia Locale. E' successo davanti alla piscina di Pioltello: sono stati colti in flagranza dagli agenti.

Ladri adolescenti di biciclette presi dalla Locale a Pioltello

Certo, sono giovanissimi. Ma se la Locale non avesse potenziato i controlli a seguito di diverse segnalazioni legate al furto delle bici, i due adolescenti entrati in azione nel pomeriggio di giovedì 19 agosto 2021 avrebbero rubato in un solo colpo ben sei mountain bike, di proprietà di ragazzini loro coetanei che si trovavano a bordo vasca. I baby malviventi avevano già tagliato le catene con un grosso tronchese.

Il tentativo di fuga (andato male)

Alla vista delle divise, i due 17enni sono fuggiti a piedi tallonati dagli agenti, che alla fine sono riusciti a raggiungerli dopo un inseguimento lungo le vie di Seggiano. Sono stati condotti in Comando e denunciati alla Procura del Tribunale per i minorenni di Milano. Sequestrati gli arnesi da scasso.

