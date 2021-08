Guida senza patente un'auto priva di assicurazione: maxi multa da 4.400 euro. E' accaduto a Pioltello: il 50enne è stato fermato per un controllo dalla Polizia Locale.

"Favorisca patente e assicurazione", ma...

Agosto fa rima con una città vuota per le vacanze, ma i controlli della Polizia Locale non conoscono stop. Lo sa bene l’automobilista che martedì 17 agosto 2021 è stato fermato per un controllo su strada dagli agenti. "Favorisca assicurazione e patente", è stata la richiesta dei ghisa. C’è stato un problemino, però, perché l'automobilista non aveva né l’una né l’altra.

Auto senza assicurazione e niente patente: parte la maxi multa

La macchina era sprovvista di copertura Rca, mentre l’uomo, un 50enne, è risultato non essere in possesso del documento di guida. Il veicolo è stato sottoposto sia a fermo sia a sequestro e sono state comminate multe per 4.400 euro totali.