La Polizia Locale indaga su un auto sospetta

auto sospetta

Le targhe dell'auto sono della Repubblica Ceca, ma l’immatricolazione è italiana

Un auto sospetta è diventata oggetto di una serie di accertamenti da parte della Polizia Locale di Cambiago durante un controllo sul territorio. Dalle verifiche sono emersi collegamenti con Italia, Germania e Repubblica Ceca.

Auto sospetta: la Polizia Locale indaga

Mercoledì 16 febbraio gli agenti della Polizia Locale di Cambiago hanno condotto degli accertamenti su un auto sospetta. Dalle verifiche sono emerse alcune irregolarità. L’auto in questione infatti riportava targhe della Repubblica Ceca, l’immatricolazione del veicolo invece era italiana, una incongruenza che ha sollevato dubbi sull’autenticità delle targhe.

Si lavora sull'ipotesi contraffazione

Ulteriori indagini hanno portato alla luce ulteriori perplessità. Infatti l’auto è risultata di proprietà di una persona di nazionalità italiana, che gli agenti non sono riusciti a contattare. Le targhe invece sono intestate a un’azienda con sede in Germania. A fronte di queste dati raccolti gli agenti sono ancora al lavoro per verificare l’autenticità della documentazione ed escludere l’ipotesi che si tratti di clone.