Giallo sull’oggetto che il ds Davide Bramati ha sottratto al ciclista Evenopoel al Lombardia

E’ un oggetto bianco. Era nel taschino posteriore della maglietta di Remco Evenpoel, il ciclista belga di 21 anni della Deceuninck Quick step volato da un ponte durante la discesa da Sormano a Nesso al Giro di Lombardia del 15 agosto 2020. Davide Bramati, direttore sportivo della società, originario di Vaprio d’Adda, mentre il ragazzo era dolorante a terra, ha preso quell’oggetto e se lo è messo in tasca. Qualcuno lo ha notato dai filmati della Rai e ora è giallo. Di cosa si trattava?

Il volo di Evenpoel

La giovane promessa del ciclismo stava cercando di tenere il passo dei discesisti puri. Ha toccato il parapetto in cemento del ponte, si è capotato ed è caduto nel vuoto. Fortunatamente si era nella parte iniziale della campata e non al centro, dove il precipizio è più alto. Il volo è stato comunque di circa sei metri. Evenpoel si è procurato la frattura del bacino. Stagione finita, ma sarebbe potuta andare molto peggio. Era atteso anche lui a Cernusco sul Naviglio, dove il 25 ottobre partirà l’ultima tappa del Giro d’Italia 2020.

L’oggetto misterioso

Bramati è così finito al centro del ciclone mediatico. Il particolare del video è stato inviato alla Gazzetta dello sport da un lettore e ai giornalisti della “rosea” il Ds avrebbe risposto che c’era la necessita di togliere gli oggetti che c’erano nella zona della schiena di Evenpoel, perché poco dopo avrebbe dovuto essere disteso su una barella. Dunque gli avrebbe tolto semplicemente radio, gel, barretta e il ‘barattolino’ degli zuccheri. Per non lasciarli per terra li avrebbe messi in tasca. Giallo risolto? Tutt’altro. Sulle testate e i social di tutto il mondo si sono scatenate le ipotesi più diverse, comprese quelle complottiste.

