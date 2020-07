Emergenza Covid, Truccazzano è a zero contagi. Lo ha ufficializzato il sindaco Franco De Gregorio.

Emergenza sanitaria: Truccazzano è Covid free

Non è certamente un risultato da festeggiare, il costo della pandemia è stato alto, ma è un’occasione per tornare a respirare e, perché no, sorridere. Truccazzano è Covid free: non ci sono più casi di contagio attivi in paese e, allo stesso tempo, nessun truccazzanese ospite di Rsa sta ancora affrontando la malattia. Lo ha confermato Ats e lo ha comunicato il primo cittadino. Da qualche settimana i contagi in paese erano in forte contrazione, ma non si era ancora toccata quota zero.

Un lungo percorso e il paziente zero della Martesana

Anche a Truccazzano il Covid ha colpito duramente, come del resto in tutta la Lombardia. In paese i contagi accertati sono stati ventotto, mentre decine sono le famiglie che hanno affrontato la quarantena preventiva perché sospetti positivi, pur senza aver mai effettuato il tampone. A questi si aggiungono sette decessi. In paese poi c’è stato il paziente 1 dell’Adda Martesana, Morena Colombi. La 59enne di Albignano era stato il primo caso accertato di Covid e recentemente ha scritto a Giulio Gallera per chiedere aiuto. Nonostante sia guarita infatti, come molti altri che hanno affrontato il virus, deve fare ancora i conti con stanchezza e malessere.

