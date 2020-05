Droga anche nel congelatore: arrestato spacciatore 31enne. La Polizia di Stato ha sequestrato più di quattro etti di marijuana.

Più di quattro etti di droga: arrestato 31enne

Martedì 5 maggio 2020, a Brugherio, gli agenti del Commissariato di Villa San Giovanni di Milano ha arrestato un 31enne italiano, per detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini della Squadra Investigativa erano partite monitorando il fenomeno dello spaccio di droga in zona via Palmanova. E hanno permesso ai poliziotti di risalire a uno dei fornitori. Gli agenti, durante un servizio di appostamento in via Torrazza, attorno alle 17 hanno notato l’arrivo di un’automobile. L’uomo alla guida è uscito dall’abitacolo, avvicinandosi al 31enne che gli ha consegnato una scatola. Il destinatario del pacco ha poi fatto ritorno alla macchina, venendo però fermato dagli agenti: all’interno sono stati rinvenuti 60 grammi di marijuana in una busta di cellophane termosaldata, sottovuoto.

L’appostamento sotto casa della Polizia ha dato i suoi frutti

I poliziotti hanno fermato anche il 31enne che stava rientrando in casa. Addosso aveva 700 euro, contante appena ricevuto per la compravendita dello stupefacente. La perquisizione domiciliare ha poi fatto emergere altri 360 grammi della stessa sostanza, nascosti tra congelatore e camera da letto. Sequestrati anche diversi strumenti utili al confezionamento e alla pesatura della droga. Il 31enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Stessa accusa per il compratore, un italiano di 43 anni, che però è stato denunciato a piede libero.

Quello di martedì è stato il secondo pusher arrestato dalle Forze dell’ordine nell’arco di pochi giorni, dopo il fermo eseguito dai Carabinieri della Stazione di Brugherio nella tarda mattinata di mercoledì scorso.