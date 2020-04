Coronavirus, la situazione in Martesana al 13 aprile COMUNE PER COMUNE

Se a Milano, come detto oggi dall’assessore regionale Giulio Gallera, la situazione non è rosea, nell’Adda Martesana qualche piccola speranza in più c’è. Oggi, lunedì 13 aprile 2020, i contagi sono saliti di pochissime unità, mentre aumenta il numero di coloro che ce l’hanno fatta e sono guariti.

Coronavirus, la situazione in Martesana

Di seguito i numeri dei nostri Comuni (i dati odierni sono recuperati dal report di Ats e Prefettura, quelli in grassetto sono comunicati dalle Amministrazioni)

Cernusco sul Naviglio 176 contagi (+1) , 22 decessi, 56 dimissioni

Carugate 75 contagi 13 decessi

Brugherio 176 (+1)contagi 2 decessi

Cologno 260 contagi (+1), 35 a casa con sintomi, 53 a casa senza tampone, 63 decessi, 93 dimessi dagli ospedali

Vimodrone 91 contagi (+4 ) 15decessi

Segrate 159 contagi (+5) 24 decessi, 2 guariti

Peschiera Borromeo 79 contagi (+1) 22 decessi

Pantigliate 41 contagi (=) 8 decessi

Rodano 15 contagi (=) 3 decessi

Settala 25 contagi (=) 3 decessi

Pioltello 208 contagi (+2) 33 decessi

Cassina de’ Pecchi 54 (=) contagi 4 decessi

Bussero 31 contagi (=) 5 decessi

Pessano con Bornago 86 contagi (+1) 8 decessi

Cambiago 19 (=) contagi 1 decessi

Gorgonzola 16 persone positive al Covid-19 ricoverate presso strutture ospedaliere (=). 59 persone positive in quarantena domiciliare (=) 48 persone con contatto stretto di persona positiva in quarantena domiciliare (-2) 10 persone decedute.

Melzo 90 contagi (=) 13 decessi

Vignate 47 contagi (=) 4 decessi

Liscate 20 contagi (=) 4 decessi

Cassano d’Adda 107 contagi (+2) 15 decessi

Inzago 79 contagi (=) 8 decessi

Truccazzano 27 (=) contagi 5 decessi

Pozzuolo Martesana 40 contagi (=) 8 decessi

Gessate 43 contagi (=) 8 decessi

Bellinzago 11 contagi (=) 3 decessi

Vaprio d’Adda 33 contagi (=) 7 decessi

Pozzo d’Adda 19 contagi 4 decessi

Trezzano Rosa 19 contagi (+1) 2 decessi

Basiano 20 contagi (+1) 6 decessi

Masate 14 contagi (=) 4 decessi

Trezzo sull’Adda 131 contagi (+3) 33 decessi

Grezzago 13 contagi (=) 4 decessi

Capriate San Gervasio 82 contagi (=) 92 decessi da inizio epidemia per varie cause

Brembate 59 contagi (+2) 13 decessi

