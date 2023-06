Contrabbanda 200 chilogrammi di tabacchi. Nei guai un ucraino residente a Brembate

Deferito dalla Procura della Repubblica di Monza. L'ucraino che abita a Brembate dovrà rispondere di contrabbando e soggiorno illegale in Italia

Stava spedendo 1.000 pacchetti di sigarette

E' stato "pizzicato" dalle Fiamme Gialle mentre stava effettuando una spedizione, verso l’Inghilterra di 1.000 pacchetti di sigarette "Marlboro", con iscrizioni in cirillico e privi del contrassegno di Stato. E’ finito nei guai un cittadino ucraino residente in paese, che è stato pizzicato dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Monza al termine delle indagini che, in un primo tempo avevano portato i militari a sequestrare 26 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Successivamente i militari hanno individuato due box a Bernareggio (Monza e Brianza), utilizzati come magazzini di stoccaggio rinvenendo nelle perquisizioni eseguite in Brianza e nella Bergamasca altri 9.000 pacchetti di sigarette, occultati con generi alimentari e privi del contrassegno fiscale. Privo dei documenti validi per il soggiorno in Italia il cittadino ucraino è stato deferito dalla Procura della Repubblica di Monza, per i reati di contrabbando di oltre 200 chilogrammi di tabacchi esteri lavorati, soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ricettazione, commercio di prodotti con segni falsi, realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.