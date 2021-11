Colpo d'arma da fuoco in un bar a Pioltello. Sul posto i Carabinieri

Cronaca

L'episodio è avvenuto all'interno di un locale di via Paolo Uccello. Indagano i Carabinieri della Compagnia e del Nucleo investigativo.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Pioltello sono intervenuti a seguito della segnalazione di un colpo d'arma da fuoco esploso all'interno di un bar.

Colpo d'arma da fuoco in un bar

I militari della locale Compagnia nella serata di oggi, martedì 9 novembre 2021, sono intervenuti in via Paolo Uccello presso un bar che sorge all'interno del complesso conosciuto come "La nave". Stando alle prime informazioni, infatti, sarebbe arrivata al comando una segnalazione di un colpo d'arma da fuoco esploso all'interno dell'esercizio.

Niente feriti, si procede con i rilievi

Le informazioni sono minime: i Carabinieri del Nucleo operativo sono sul posto per effettuare i rilievi del caso e ricostruire quanto accaduto. A cominciare dalle testimonianze dei presenti e di alcune persone che sono state ascoltate direttamente sul posto. Il Nucleo investigativo, inoltre, sta verificando la presenza di bossoli che potrebbero far risalire all'arma - e quindi alla mano - che ha esploso il colpo.

Ciò che è assodato è che non ci sono stati feriti. Sul posto, infatti, non è stato necessario l'intervento del 118 né risultano attivazioni della Centrale operativa emergenza urgenza.