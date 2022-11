Capriate e Brembate in vetta alla classifica lombarda del Fai

Capriate con il Villaggio Crespi e Brembate con la chiesa di San Vittore sono in testa alla classifica dei luoghi del cuore tra i candidati lombardi. E tra i primi dieci a livello nazionale.

Il Villaggio Crespi è attualmente il luogo del cuore del Fai (Fondo ambiente italiano) più votato in Lombardia. Lo storico Villaggio operaio realizzato "intorno" alla fabbrica tessile ha ricevuto,infatti, oltre 10mila firme (la classifica è in continua evoluzione), mentre il Santuario di Brembate, composto da una chiesa rupestre ipogea e da un tempio superiore, ha ottenuto poco meno di 8mila voti, piazzandosi al secondo posto. I risultati ottenuti dai due siti dell'Isola sono più che lusinghieri anche a livello nazionale con Crespi che può vantare un quinto posto e Brembate un ottavo.

"Le candidature di Brembate e Capriate non sono in concorrenza, anzi ci aiutiamo a vicenda dal momento che quando raccogliamo le firme per un sito lo facciamo anche per l'altro - ha spiegato la brembatese Gabriella Plati - Abbiamo in programma diversi appuntamenti fuori dai supermercati nelle prossime settimane e continueremo a "spingere" per ottenere l maggior numero di voti possibili".