Bagni notturni nella piscina di Pioltello: due denunciati dai Carabinieri

Non è una novità per Pioltello vedere qualcuno che utilizza la piscina di via Piemonte di notte, ben oltre l'orario di chiusura. Una vecchia antipatica abitudine che non sembra essere venuta meno nemmeno con il cambio di gestione. Ma stavolta a due individui (entrambi maggiorenni) i bagni notturni sono costati una bella denuncia.

Bagni notturni a Pioltello

Ha riaperto da poco più di una settimana la piscina di via Piemonte. Ma se la nuova gestione ha riscosso complimenti e apprezzamento per la conduzione diurna della struttura, resta il problema dei «tuffi proibiti» di notte.

Come accadeva anche in passato, infatti, ignoti si introducono nel lido esterno dopo l’orario di chiusura, approfittando dell’assenza del personale, danneggiando la recinzione esterna o le porte.

Peccato che non siano passati inosservati. Così i Carabinieri della Stazione di Pioltello, dopo essere intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni, sono riusciti a risalire all’identità di alcuni abusivi che alla vista delle sirene se l'erano data a gambe levate in mezzo ai campi. Fondamentale anche la presenza delle telecamere di videosorveglianza all'interno del lido.

I primi due sono già stati denunciati per violazione di proprietà privata e danneggiamenti.