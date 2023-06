Piscina di Pioltello assegnato il bando: partiti i lavori per la riapertura

L'obiettivo è riaprire la piscina estiva di Pioltello entro la seconda metà di giugno 2023. Il bando per la gestione è stato assegnato, le chiavi consegnate e sono partiti i lavori verso la riapertura.

Assegnato il bando per la piscina

I timori dell'assessore allo Sport e all'Edilizia sportiva Claudio Dotti non erano infondati: solo un'azienda si è presentata per partecipare al bando per l'assegnazione del centro natatorio di via Piemonte, in fase di ristrutturazione della parte interna e agibile solo per la piscina esterna e il locale bar. L'obiettivo dell'Amministrazione era di riaprire la piscina in vista dell'estate, e per questo si era pensato a una concessione di un solo anno con possibilità di rinnovo per il successivo. Alla fine il traguardo è stato raggiunto, visto che una società specializzata del Pavese ha presentato il proprio progetto ottenendo il via libera alla gestione.

I lavori di riqualificazione

Venerdì sono state consegnate le chiavi ai responsabili dell'azienda che hanno dato immediatamente avvio ai lavori di manutenzione in vista della riapertura del centro. A cominciare dalla sistemazione delle vasche, che sono state svuotate, pulite e riverniciate. Anche la recinzione esterna è stata completamente sistemata, "tappando" i buchi che negli anni passati venivano utilizzati per entrare abusivamente nel centro. Anche gli spogliatoi sono stati tirati a lucido ed è stata ripristinata l'area ombrelloni e il giardino esterno.

Le immagini dei lavori

Apertura nella seconda metà di giugno

Da i primi colloqui avuti con l'azienda vincitrice del bando ho notato grande competenza e professionalità. Ci hanno detto che il loro obiettivo è riaprire il centro entro la seconda metà di giugno, in modo da offrire il servizio estivo auspicato da molti cittadini di Pioltello e non solo.

ha spiegato l'assessore Dotti. Tra le modifiche il cambio di accesso alla struttura, che avverrà dalla parte del bar che è stato dato in gestione insieme all'appalto del centro natatorio. Nel bando era previsto anche un sistema di sorveglianza e la possibilità di prevedere pacchetti di abbonamento e scontistiche da applicare alle nuove tariffe decise dalla Giunta e ratificate dal Consiglio comunale.

Il progetto che ci hanno presentato ci ha soddisfatto. Adesso stanno cercando personale in vista della riapertura. Per noi era fondamentale restituire questo servizio, specialmente per coloro che non possono andare in vacanza e hanno bisogno di trovare momenti di svago e refrigerio in città. Era innegabile che avevamo molti timori sull'assegnazione di questo bando, specialmente tenendo conto delle difficoltà che stanno attraversando le aziende che gestiscono centri natatori comunali per i costi energetici e per i rincari legati all'inflazione.

ha concluso Dotti.