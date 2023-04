Altre cinque denunce per lo scippatore di Cernusco sul Naviglio

E' stato denunciato per altri quattro furti e una rapina. L'uomo, un italiano di 39 anni, era stato già arrestato per uno scippo trasformatosi in rapina avvenuto a Cernusco sul Naviglio in via Falcone e Borsellino.

Colpi in serie

In quell'occasione i Carabinieri della Stazione di via Montello si erano lanciati all'inseguimento e lo avevano raggiunto a casa, a Milano, dove lo avevano tratto in arresto. A quel punto avevano avviato le indagini su una serie di episodi del tutto analoghi che si erano verificati nei dieci giorni precedenti.

Il primo era stato uno scippo che si era verificato il 15 marzo in via Adua, ai danni di una donna in bicicletta. Stesso scenario per quanto avvenuto il 19 marzo in via Machiavelli e il 23 in via Pascoli.

Il 22 marzo, invece, il furto si era trasformato ancora in una rapina: vittima una 64enne che stava pedalando nei pressi del Parco Baden Powel in via Visconti. Era stata strattonata e buttata a terra. Era poi andata a farsi medicare in ospedale dove le avevano riscontrato ferite giudicate guaribili in otto giorni.

