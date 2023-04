Scippa una ciclista a Cernusco sul Naviglio, inseguito dai Carabinieri fin sotto casa a Milano

Ha scippato una ciclista a Cernusco sul Naviglio facendola cadere. Ma non l'ha fatta franca. I Carabinieri della stazione di via Montello lo hanno inseguito fino a casa sua, a Milano. Lo hanno arrestato e hanno recuperato integralmente il bottino.

Preso lo scippatore

L'episodio è avvenuto lunedì 27 marzo 2023, in via Falcone e Borsellino, nella zona a nord della città. Una donna sui 40 anni stava percorrendo lungo la ciclabile, quando è stata raggiunta da un malvivente in moto che ha cercato di afferrare la sua borsa, contenuta nel cestello. La vittima ha opposto resistenza ed è stata strattonata e scaraventata a terra.

Ottenuto il bottino, l'uomo è fuggito verso Milano. Arrivato all'altezza del ristorante Mc Donald's di Vimodrone, ha prelevato i soldi e il telefono cellulare e ha gettato la borse nel bidone giallo dei vestiti usati. Non sapeva che i militari della caserma di via Montello, già allertati per altri quattro colpi simili che si erano verificati nei giorni scorsi in città, erano sulle sue tracce.

L'arresto

Quando il malvivente è rincasato è stato bloccato dagli uomini dell'Arma. Era ancora in possesso del denaro e del telefono della vittima. E' stato condotto in caserma ed è stato arrestato con l'accusa di rapina e ricettazione. La moto che aveva utilizzato per mettere a segno il colpo risulta infatti rubata. Ora sono in corso le indagini per cercare di capire se anche gli altri quattro scippi, uno dei quali è finito in rapina come quello di lunedì, sono ascrivibili alla stessa mano.

