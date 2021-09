Allertato il 115

Sul posto anche la Polizia Locale: fortissimo l'odore. L'intervento in un'azienda che produce bitume.

Altissima colonna di fumo a Segrate: intervengono i Vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale: fortissimo l'odore. L'intervento in un'azienda che produce bitume.

Colonna di fumo sui cieli di Segrate

E' stata vista anche a chilometri di distanza. La chiamata al 115 è partita poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, da parte di alcuni cittadini che hanno notato per primi la nera e densa colonna di fumo sollevatasi dalla zona di via Don Sturzo, all'interno di una ditta specializzata nella produzione di asfalti. A intervenire per prima è stata la Polizia Locale di Segrate, seguita poi dai mezzi dei Vigili del fuoco. Non è stato facile l'accesso all'area interessata, raggiungibile da una stretta stradina.

Il fumo, per fortuna, si è via via affievolito. Sono in corso accertamenti per capire l'accaduto. Resta il fatto che l'odore acre di bruciato è stato fortissimo.

Seguiranno aggiornamenti.