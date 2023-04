Un nuovo controllo e altre irregolarità riscontrate a Cologno Monzese, a distanza di pochi giorni da uno precedente che aveva portato al sequestro di venti chilogrammi di prodotti tolti dalla vendita all’interno di un supermercato non lontano dal Comando.

Merce scaduta (ma non solo) finisce sotto sequestro

In settimana gli agenti del Settore annonaria della Polizia Locale hanno fatto il "bis", varcando la soglia di un altro minimarket etnico (questa volta a Cologno Sud) e uscendone con un quintale di merce che non doveva essere esposta sugli scaffali, nel banco frigo e nel freezer. E anche in questo caso sono partite pesanti sanzioni, pari a circa 7.300 euro.

Sono stati trovati alimenti a disposizione dei clienti nonostante la data di scadenza fosse stata superata anche da oltre un anno. Altri erano "fantasma", per i quali non era presente alcuna informazione utile alla tracciabilità obbligatoria per legge.

I costanti controlli del Comando

L’accertamento in questione rientra in quelli che la Polizia Locale esegue regolarmente e quotidianamente in ambito commerciale, non tralasciando nemmeno i mercati rionali e i punti vendita dei marchi della grande distribuzione. Il tutto per tutelare la salute e l’incolumità del consumatore.

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola da sabato 15 aprile 2023 e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc.