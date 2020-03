acasaconvoi la seconda fiaba per bambini letta dal maestro Vanni (VIDEO)

Secondo appuntamento dedicato ai più piccoli con #acasaconvoi. Il maestro Vanni Mosca torna a dedicarsi alla lettura, con un’altra fiaba tutta da ascoltare.

#acasaconvoi c’è Gianni Rodari

Il mitico maestro Vanni è pronto a intrattenere i vostri figli con il racconto “La strada di cioccolato” tratta dal libro “Favole al Telefono” di Gianni Rodari.

Che cosa è #acasaconvoi

L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, ha deciso di proporre una serie di appuntamenti fissi con letture, musica, ginnastica, laboratori e momenti di comunità. Il tutto in maniera completamente gratuita e sfruttando le realtà esistenti sul territorio. Un modo per far sentire il senso di comunità anche in un momento di difficoltà e di emergenza.

Il palinsesto

Il programma di oggi

ore 9.30 – Lezione di ginnastica – “Teniamoci in forma”

ore 11 – La fiaba di Vanni Mosca – “La strada di cioccolato” tratta dal libro “Favole al Telefono” di Gianni Rodari.

ore 16 – Spettacolo musicale del Cim – “Pillole di buona musica”

Dalla prossima settimana

ore 9.30 – Lezione di ginnastica

ore 11 – La fiaba di Vanni Mosca

ore 16 – Spettacolo musicale del Cim

ore 17.30 – Laboratori artistici con i ragazzi del Cag e la Cooperativa Arti e mestieri

