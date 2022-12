Predoni in azione a Cernusco sul Naviglio. A farne le spese sono state soprattutto le auto in sosta che sono state cannibalizzate, come si dice in gergo. I ladri infatti le smontano per prelevarne i pezzi di ricambio.

Auto smontate

Sono almeno cinque i casi capitati negli ultimi giorni. La zona dove si sono verificati è sempre la stessa, quella a nord, tra le vie Falcone e Borsellino, La Pira e Penati. Le vetture prese di mira, nottetempo vengono private non solo di ruote, ma anche di paraurti, fanali, cruscotto, volante, leva del cambio, sistema di infotainment, portiere e tutto ciò che i malviventi ritengono possa essere utile da rivendere nel mercato nero.

Era diverso tempo che non si verificava in città un simile fenomeno che invece aveva fatto registrare una fiammata due anni fa.

Il precedente

Allora avevano preso di mira una vettura parcheggiata in via Gadda, una in in via Boccaccio, un'altra ancora in via Cavour. Il fil rouge di quei colpi era il fatto che si trattava in tutti i casi di modelli di recente immatricolazione. Questa volta sembrano essere andati quasi in maniera mirata, come se le vetture parcheggiate fossero scaffali di un'officina dove prendere i pezzi di ricambio necessari.

Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della Martesana in edicola e nell'edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 24 dicembre 2022.