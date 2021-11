A Brugherio prosegue l'operazione "Strade pulite": rimosse altre auto abbandonate

L'intervento

Da tempo la Polizia Locale è impegnata nell'attività in difesa del decoro urbano. E arrivare a caricare i veicoli sul carroattrezzi non è semplice.

Prosegue a Brugherio la rimozione delle auto abbandonate

Creano degrado urbano, oltre che una sensazione di diffusa insicurezza. Per questo la Polizia Locale di Brugherio ha da tempo avviato una campagna di rimozione che riguarda i veicoli abbandonati in strada. Oggi, venerdì 12 novembre 2021, il Comando di via Quarto ha provveduto a far caricare sul carroattrezzi tre auto "dimenticate" da tempo nelle vie Nazario Sauro, Andreani/San Cristoforo e San Domenico Savio. Si tratta di una Fiat Punto, di una Ford Fiesta e di una Volkswagen Polo.

Un iter amministrativo per nulla semplice

Le pratiche per la demolizione sono state pronte al termine di un lungo iter amministrativo, per accertare lo stato di abbandono e cercare di risalire ai proprietari. Lo dimostra anche quanto portato avanti dai colleghi della Polizia Locale della confinante Cologno Monzese, che entro la fine del mese faranno sparire dalle strade 65 veicoli anch'essi abbandonati. E nella stragrande maggioranza dei casi i costi per le operazioni di demolizione saranno a carico del Comune. Motivo? I proprietari sono letteralmente spariti nel nulla.