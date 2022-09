Via Rugacesio chiusa, modifica anche a Pioltello: attenzione, strade chiuse con la ripartenza delle scuole

Il tratto segratese di via Rugacesio ha chiuso giovedì 1 settembre 2022 (con un grande ritardo sui tempi previsti) e ci vorrà almeno un mese prima che riapra. I disagi, però, ricadono già sui pioltellesi che abitano nella frazione e non soltanto.

Via Rugacesio chiusa, modifiche anche a Pioltello

L’interruzione del traffico sul tratto di strada che collega il quartiere con la Rivoltana, infatti, sta già avendo ripercussioni sui residenti. In primis perché l’unico accesso per la piattaforma ecologica di Segrate potrà avvenire solo da Pioltello, poi perché la modifica viabilistica comporterà l’attraversamento dell’area urbanizzata da parte dei mezzi pesanti che devono accedere al cantiere per i lavori della Cassanese Bis (un’autorizzazione speciale è stata data anche a un’altra azienda che opera al confine tra le due città).

Ma la deviazione del traffico avrà ricadute anche su Seggiano e Limito. Perché chi prima era abituato a passare da Segrate per raggiungere la Rivoltana o la Cassanese, ora dovrà ripiegare su strade alternative. Con particolare attenzione a ciò che accadrà a patire dal 12 settembre quando riapriranno le scuole.

Strade chiuse con la ripartenza delle scuole

Perché uno degli itinerari alternativi prevede l’attraversamento del sottopasso sino a via Lombardia, quindi la prosecuzione in via Molise sino a via Dante per poi svoltare verso est in direzione Segrate. Strada che però non può essere percorsa dal lunedì al venerdì in orario di ingresso e uscita dei bambini, perché interdetta al traffico. In quegli orari, dunque, la Polizia Locale ha predisposto una deviazione (nella cartina) che prevede la svolta su via Romagna, quindi su via Piave per poi raggiungere via Dante e riprendere il giro canonico.