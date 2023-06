Un incontro a Bussero per esplorare il lavoro "oltre i confini"

Ragazze e ragazzi di Bussero alla scoperta del mondo, che con coraggio, curiosità e determinazione sono disposti a lasciare le proprie certezze per inseguire i sogni (è proprio il caso di dirlo) oltre i confini.

Esploratori a Bussero

Cosa c’è dietro a una scelta che da un giorno all’altro ti cambia la vita? Quali desideri, ansie, paure, aspettative e motivazioni si nascondono dietro a un così drastico cambiamento? Tutte domande a cui si tenterà di trovare una risposta martedì 13 giugno 2023 alle 17.30 presso la Sala Consiliare di Bussero con chi questa esperienza la sta vivendo sulla propria pelle.

“Oltre i confini, i giovani e il lavoro all’estero” è l’appuntamento promosso dall’Amministrazione come un momento di confronto tra pari, dove la testimonianza diretta di tre storie molto diverse tra loro, ma legate da un unico filo conduttore di esperienza lavorativa e formativa all’estero, potranno essere da stimolo per altri ragazzi e ragazze.

I relatori

A raccontare di loro saranno Simone Zullo, Giorgia Zadra e Marta Scaglioni.

Il primo è un preparatore atletico della società di calcio Dinamo Tiblisi (Georgia) con cui ha recentemente vinto il campionato e parlerà della sua attività a livello internazionale che lo ha visto anche protagonista con le squadre giovanili in Bielorussia, Spagna e Sud America.

Zadra, dottoressa in Medicina molecolare, illustrerà la sua esperienza negli Usa, dove ha studiato presso l’università di Harvard le strategie terapeutiche per il carcinoma prostatico.

Scaglioni invece è un'assegnista di ricerca in Antropologia, attualmente in Tunisia per occuparsi di scienza, e sempre in Nord Africa ha condotto diverse ricerche.

La moderazione dell’incontro sarà affidata a Biagio Bolcocan, direttore editoriale di Feltrinelli Scuola, che da quasi trent’anni si occupa di editoria scolastica.