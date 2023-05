Tra i candidati al bilancio partecipativo di Pioltello c'è... il parcheggio "dell'amore"

C'è chi lo ha già ribattezzato "il drive in dell'amore", per altri più semplicemente è il "parcheggio camporella". Fatto sta che tra i progetti presentati per la seconda edizione del Bilancio partecipativo Decidilo Tu di Pioltello c'è anche un'area di sosta attrezzata dedicata alle coppiette che vogliono appartarsi e hanno bisogno di intimità sicura e a poco prezzo.

Il "parcheggio dell'amore" con i soldi pubblici

Non si tratta di una novità, il "parcheggio della camporella" già esiste in diverse Regioni (Lazio, Puglia e nella stessa Lombardia giusto per fare qualche esempio). Ma a Pioltello il "Drive in dell’amore" potrebbe essere un caso unico in tutta Italia perché sarebbe interamente finanziato con soldi pubblici. Tra i progetti candidati alla seconda edizione del Bilancio partecipativo, infatti, c’è anche la proposta di un’area sicura e protetta per le coppiette che vogliono appartarsi in auto.

Come funziona "Love in car"

A presentare "Love in car", questo il nome del progetto, è stata una cittadina che ha depositato in Municipio la sua candidatura al Decidilo Tu. Si tratta della proposta numero 12.

"Finalmente una zona dove chi vuole può appartarsi, invece di invadere le strade o le aree di sosta che poi vengono lasciate piene di preservativi usati per terra e giornali che sono serviti per tutelare la privacy". Questa la motivazione allegata al progetto (con tanto di foto che richiamano a soluzioni già esistenti e funzionanti) con un prezzo stimato per la realizzazione di 100mila euro.

La scheda del Decidilo Tu prevede che il proponente dia anche una breve descrizione della propria proposta: "Il parcheggio consta di 30 box di 5 metri per 3 coperti su quattro lati con teli alti 4 metri - si legge - Con chiusura tenda automatica in modo da garantire riservatezza assoluta". Sono previsti anche totem informativi sulle malattie sessualmente trasmissibili e distributori automatici di preservativi. Ipotizzate anche due possibili aree dove posizionare il "Drive In": il parcheggio del cinema su via San Francesco o la zona del centro sportivo di via Piemonte.

Deve passare alla seconda fase

Il progetto ha suscitato curiosità ed è già sostenibile collegandosi al sito del Decidilo Tu sottoscrivendo la scheda di sostegno alla proposta. Ma la presentazione del suggerimento non dà la certezza di vedere "Love in car" tra i progetti votabili dalla cittadinanza quando ci sarà la chiamata alle urne. Anche in caso di ottenimento di un sufficiente numero di sostenitori per superare la prima fase, la seconda prevede il passaggio dall’Ufficio tecnico (a partire dal 15 giugno) quando non sarà valutata solo la fattibilità del progetto, ma anche la sua valenza pubblica.