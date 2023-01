Fa troppo caldo, e le api e gli altri insetti impollinatori sono già tornati nei campi per cercare fiori. E' l'allarme lanciato oggi, martedì 10 gennaio 2023, da Coldiretti Lombardia, a seguito di un monitoraggio sugli effetti del cambiamento climatico nelle nostre campagne.

Un caldo anomalo e fuori stagione, che ha risvegliato e disorientato le api di Trezzo sull'Adda. A raccontarlo è stato Raffele Dondoni, apicoltore di Trezzo sull'Adda:

Normalmente in questo periodo le api dovrebbero ammassarsi tra loro per scaldarsi all’interno dell’alveare - ha spiegato Dondoni - Invece sentono che all’esterno le temperature sono quasi autunnali e volano in giro. Non trovando nulla con cui alimentarsi, però, vanno in crisi di fame. Bisogna quindi tenerle sotto controllo, molto più che in un inverno normale, e vanno nutrite con composti di acqua, zucchero e miele per evitare di perderle.