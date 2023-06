Sono eccellenze di Bussero, ecco come i viaggi all'estero li hanno cambiati

Talenti eccezionali radunati a Bussero, che hanno raccontato come le esperienze all'estero abbiano cambiato la loro carriera professionale.

Da Bussero al viaggio intorno al mondo

Il mondo offre opportunità, ma solo a chi le sa cogliere ed è in condizione di permetterselo.

Anche a Bussero tre professionisti in altrettanti settori differenti, discipline umanistiche, scienza della medicina e sport, hanno avuto il coraggio e l'occasione di intraprendere viaggi che li hanno cambiati, dando modo loro di sperimentare.

Marta Scaglioni, Simone Zullo e Giorgia Zadra sono tre esempi perfetti di professionisti in carriera (ciascuno nel rispettivo settore) che da giovani freschi di studi hanno deciso di compiere il salto nel vuoto che tanti temono e viaggiare, coltivando la propria passione e affinando le competenze per il proprio ambito di studi.

Martedì 13 giugno 2023 nel pomeriggio in sala consiliare si sono raccontati ai cittadini.

Una scelta di cuore

Quello che è emerso dai racconti dei ragazzi è che, oltre alla necessità di avere una famiglia in grado di sostenere economicamente la scelta di viaggiare per lo studio, bisogna munirsi di tanto coraggio e determinazione, oltre ad avere una forte motivazione.

E le loro storie sono prova di tutto questo: Scaglioni dopo un dottorato in Germania è diventata ricercatrice e adesso è assegnista in Antropologia presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, da cui si occupa di Tunisia.

Anche Zadra, come lei, ha scoperto se stessa nella ricerca, precisamente è dottoressa in Medicina molecolare laureata a Milano, da cui è partita per l’America lavorando a Boston per anni. Anni che l’hanno temprata e resa più sicura. Oggi lavora a Pavia, dove è riuscita ad allestire un vero e proprio laboratorio di ricerca oncologica, dove studia in particolare il legame tra tumori e obesità.

A completare il dream team Zullo, laureato in Scienze motorie alla Statale e oggi preparatore atletico per la società di calcio Dinamo Triblisi in Georgia, ma con l'animo da cosmopolita. E' stato in Spagna, in Bolivia, in Bielorussia.

Gli organizzatori

A moderare l’incontro coi professionisti è stato Biagio Bolocan, da quasi trent’anni direttore editoriale di Feltrinelli scuola, per l’organizzazione si è speso Angelo Noli, consigliere, e ha introdotto il sindaco Massimo Vadori, che ha anticipato che l'incontro sarà il primo di una lunga serie.