Pubblicato il bando per sostenere commercianti e attività di Cernusco sul Naviglio

È stato pubblicato oggi venerdì 31 marzo 2023 il “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI)” del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Fondi a sostegno delle attività

Nei mesi scorsi infatti, il Duc, il Distretto urbano del commercio di Cernusco, si è aggiudicato la cifra massima ottenibile al bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022- 2024” di Regione Lombardia, certificandosi distretto d’eccellenza.

Dell’intero ammontare, 200mila euro sono stati destinati a sostegno del bando sopracitato, con cui Regione Lombardia e il Comune intendono promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali.

In particolare, il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che svolgono vendita al dettaglio di beni o servizi, somministrazione di cibi e bevande, prestazione di servizi alla persona, localizzate all’interno del Duc di Cernusco, il cui perimetro coincide con l’intero territorio comunale.

La richiesta di contributo, quali requisiti

Le attività potranno richiedere un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese già effettuate o da effettuare nel periodo compreso tra il 28 marzo 2022 e il 15 febbraio 2024, fino ad un massimo di 7.500 euro.

Saranno ammesse spese per la riqualificazione o l’ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti o nuove, per l’apertura di nuove unità locali oppure per il subentro di nuovi titolari.

Tra le opere finanziate possono rientrare interventi edili, di ristrutturazione e ammodernamento di strutture o di macchinari, ma anche spese per la realizzazione o l’acquisto di piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, nonché consulenze, spese per promozione e comunicazione, per la formazione e per l’affitto dei locali.

"Risorse importanti post pandemia"

Così il sindaco Ermanno Zacchetti:

Questo bando rappresenta una forma di aiuto concreto ai commercianti dopo il difficile periodo legato alla pandemia, un sostegno possibile grazie al lavoro sinergico fatto dall’Amministrazione, dagli uffici comunali e da Confcommercio Melzo che lo scorso anno ha permesso, prima il riconoscimento della nostra città come Distretto Urbano del Commercio di eccellenza da parte di Regione Lombardia, poi di aggiudicarci un importante contributo che servirà per rafforzarne l’identità e supportare i commercianti con contributi economici e altre importanti iniziative.

Ha aggiunto l'assessora al Commercio Paola Colombo: