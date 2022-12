E' partito il Gioco dei Presepi 2022: ecco le prime opere in gara

E anche quest'anno, come ormai da tradizione, l'8 dicembre si festeggia l'Immacolata e l'avvio del Gioco dei Presepi promosso dalla Gazzetta della Martesana, Gazzetta dell'Adda e Primalamartesana.it.

E' partito il gioco dei Presepi 2022

Sulla pagina Facebook di Primalamartesana potete già trovare nella sezione foto, album, lo spazio dedicato all'edizione 2022 del Gioco dei Presepi. Le prime opere arrivate in redazione sono già pubblicate ed è possibile votare la Natività che più vi colpisce. Farlo è facilissimo: basta mettere un "Mi piace" sulla Pagina Facebook e un altro sull'opera che più ritenete meritevole. E se ce ne fossero più di una che vi convincono, nessun problema: cliccate "Mi piace" e continuate a scorrere la galleria di foto.

Partecipare è un gioco da ragazzi

Partecipare a questa iniziativa natalizia è davvero facile: basta scattare una foto al vostro presepe, inviarla alla redazione via mail all'indirizzo redazione@lamartesana.it o tramite WhatsApp al numero di telefono 340-2743775. Non dimenticate di indicare nome, cognome, Comune di residenza e di dare una spiegazione sintetica della vostra opera, per aiutare la giuria (i nostri lettori) a conoscere meglio i Presepi in gara.

Non appena riceverete il messaggio di conferma da parte della redazione potrete trovare la vostra foto caricata nell'apposita gallery e cominciare a votare e a farvi votare condividendo sulla vostra bacheca la Gallery Il Gioco dei Presepi 2022.

Ma attenzione, c'è tempo solo sino a venerdì 6 gennaio 2023 quando il gioco si concluderà.

Premiate le prime dieci opere

Quest'anno, grazie alla collaborazione con lo sponsor la pasticceria artigianale “La Dolciaria” di viale Lombardia 134 a Cologno Monzese, gestita dalla famiglia Guidone, saremo in grado di mettere a disposizione dei gustosissimi premi per i primi dieci in classifica: in palio oltre ad abbonamenti digitali al vostro periodico preferito ci saranno anche torte, biscotti e dolcetti per continuare a festeggiare (e a mangiare) anche dopo l'Epifani.

Allora che state aspettando?

LEGGI IL REGOLAMENTO INTEGRALE.