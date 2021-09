Dodicimila multe ai semafori di Brugherio in meno di cinque mesi. I quattro rilevatori automatici di infrazioni su viale Lombardia continuano a colpire.

Quasi dodicimila multe da fine aprile (data di attivazione degli impianti) al 15 settembre, con le immagini legate alle infrazioni all’altezza dei due semafori di viale Lombardia che vengono processate praticamente in tempo reale. Di queste 11.902 sanzioni, 5.680 riguardano passaggi col rosso. Le restanti (la stragrande maggioranza del totale) sono invece riconducibili al mancato rispetto della segnaletica orizzontale. Un numero che fa ancora più impressione, se si tiene conto che da fine luglio la notifica delle contravvenzioni per il comma 2 dell’articolo 146 del Codice della strada (che comprende anche lo scavallamento di corsia) è stata "congelata" in attesa che venga eseguito un intervento di verifica aggiuntivo.

Il Forum viabilità voluto e organizzato dal Comune

Un dato comunicato dal comandante della Polizia Locale Silverio Pavesi in occasione degli incontri del Forum viabilità, voluto e organizzato questa settimana dall'Amministrazione comunale. L'ultimo appuntamento (che si può seguire anche in diretta streaming sulla pagina web istituzionale del Municipio) è in corso questa mattina, venerdì 24 settembre 2021: terminerà alle 12.

