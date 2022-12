Giovedì pomeriggio, sono 56 le attività storiche in provincia di Bergamo che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022, tra loro il panificio Casati di Brembate e la gelateria La Gabbia di Capriate.

La consegna al Palazzo dei Contratti e delle manifestazioni di Bergamo

La consegna è avvenuta ieri pomeriggio, giovedì, a Bergamo, nella sala Mosaico del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni, alla presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, dell'assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni e del presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Carlo Mazzoleni. Il premio è dedicato a negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40 anni come il panificio brembatese, attivo dal 1974 e della gelateria brembatese, aperta nel 1954.

Premiazioni sul territorio

“Fino all'anno scorso questo evento si svolgeva in un'unica giornata a Palazzo Lombardia, quest'anno abbiamo invece scelto di organizzare le premiazioni direttamente sul territorio perché queste imprese sono la linfa e l'anima delle comunità e garantiscono servizi fondamentali per la vita delle comunità stesse - ha spiegato l'assessore Guidesi - Queste imprese hanno dimostrato grande capacità di resistenza ma anche di innovazione, requisiti essenziali per restare competitivi. Spesso le storie di queste attività coincidono con le storie familiari ed è stato emozionante vedere diverse generazioni riunite in questa occasione. La vicinanza di Regione Lombardia non si limita al riconoscimento ma prevede anche uno strumento specifico di sostegno riservato alle Attività storiche incluse nell'albo regionale, l'obiettivo è quello di favorire la rigenerazione e l'innovazione anche grazie anche agli aiuti messi a disposizione dalla Regione. Il nostro è un grazie a tutte queste imprese per quello che hanno fatto e quello che faranno”.

Guidesi ha poi spiegato che la scelta di portare questo evento sui territori si è rivelata giusta considerata anche visto l'apprezzamento da parte di tutti i soggetti coinvolti.

"Un tesoro prezioso"