Unica rappresentante della Lombardia in trasferta nel Lazio, tripletta di podi per il Lotta Club Seggiano

Un campionato rivolto alle società di stanza nel Lazio, con la partecipazione di alcune delegazioni delle regioni Campania, Umbria, Toscana, Puglia e Lombardia. E quando si parla di lotta olimpica sotto la Madonnina, il pensiero va subito all'asd Lotta Club Seggiano. La società di Pioltello ha rappresentato degnamente la Lombardia facendo il pieno di podi.

Lotta Club in trasferta nel Lazio

Si è appena concluso il Campionato Interregionale del Lazio Fijlkam di lotta olimpica maschile e femminile che ha visto fronteggiarsi i lottatori appartenenti alle società sportive di lotta della Regione Lazio con invito esteso ai rappresentanti delle altre Regioni italiane e raccolto da Campania, Umbria, Toscana, Puglia e Lombardia. Sono stati 110 gli iscritti che hanno calcato le materassine della struttura sportiva di Latina per tutta la giornata di ieri, sabato 24 giugno 2023.

Il Lotta Club Seggiano, unica squadra in rappresentanza della Lombardia, si è presentata in gara con tre atleti, ed è stata una tripletta di podi, di cui due ori.

I risultati dei pioltellesi

Gjete Prenga, categoria Senior 77Kg, ha vinto la competizione nella sua categoria aggiudicandosi la medaglia d'oro. Stesso risultato anche per Andy Soto, che nella categoria Senior 86 Kg ha superato la concorrenza di tutti gli avversari conquistando il gradino più alto del podio. Belle soddisfazioni anche per il terzo atleta in gara, Mohamed Elsayed, che tra i Senior 72 Kg si è classificato al terzo posto aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

La gara dei tre atleti pioltellesi è stata soprattutto un banco di prova in previsione delle gare internazionali in calendario e di verifica del programma di preparazione in corso.

Possiamo dire prova superata e ora si prosegue con il programma sportivo in palestra!

hanno detto dalla società.