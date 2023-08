Un argento tra i grandi: la Pro Sesto Atletica Cernusco non sfigura ai Campionati italiani

A livello nazionale è l'appuntamento più importante della stagione di atletica leggera, la competizione in cui anche i "grandi" scendono in pista sostenuti dai colossi delle squadre militari. Ma tra i "giganti" dello sport, il piccolo "Davide" della Pro Sesto Atletica Cernusco non ha sfigurato portando a casa anche una preziosa medaglia d'argento ai Campionati italiani Assoluti organizzati dalla Fidal.

I Campionati italiani Assoluti di Molfetta

Un’edizione bella e coinvolgente, quella dei Campionati italiani Assoluti che si sono disputati a Molfetta, in Puglia. Tribune stracolme, con il pubblico che scandiva il ritmo delle gare con le mani, ma soprattutto tanto pubblico ancora presente all’ultima gara della manifestazione ossia l’affascinante staffetta del miglio.

Grandi emozioni per la 4x400m maschile della Pro Sesto Atletica Cernusco che ancora una volta ci ha fatto sognare.

Una staffetta d'argento

Foto 1 di 1

Argento e secondo posto a una manciata di centesimi dalla prima classificata, con tanto di record sociale "stracciato" e un nuovo primato che sarà difficile da battere: 3’10”41. I protagonisti assoluti della società cernuschese sono stati Francesco Gargantini, Matteo Colombo, Mattia Cella e la punta di diamante Matteo Raimondi che ha ottimizzato il lavoro dei compagni di squadra e con un ultima frazione incredibile ha ripreso i primi non riuscendo a superarli solo per un soffio. Una corsa di cuore per l'intero team cernuschese, autore di una prova che ha emozionato non solo i compagni e i sostenitori, ma ha reso onore a questo bellissimo sport.

"Tartarughe" con i panni dei leoni

Nel campionato che ha visto tra i concorrenti i nomi di vertice dell'atletica italiani (per citare i più famosi Filippo Tortu che ha corso i 200 metri in 20"18, oppure Ayomide Folorunso che ha fatto registrare il nuovo record italiano nei 400m a ostacoli) anche gli atleti cernuschesi si sono ben difesi: le "tartarughe", questo il logo societario, sono stati dei veri leoni in pista dando il meglio di sé e onorando il prestigioso palcoscenico.

Foto 1 di 1 Lorenzo Bertocchi - Lancio del giavellotto

Record sociale incredibile anche nel giavellotto, con due metri di incremento per Lorenzo Bertocchi che si classifica sesto con la misura di 68,60 metri.

Foto 1 di 1 Micol Majori - 1.500 metri e 5.000 metri

Ottima prova di Micol Majori sia nei 1.500 quarta con 4’13”35 , che nei 5.000 quinta, gara tattica con 16’19”53, che l’ ha vista scontrarsi con le migliori specialiste italiane in modo paritetico.

Foto 1 di 1 Matteo Roda - 1.500 metri

Stessa cosa per Matteo Roda che si è trovato a dover gestire una gara strana sui 1.500 con tutti i migliori italiani del momento e giungendo settimo con 3’54”11.

Bene Gaia Ticozzi, atleta che si allena nello stadio di via Buozzi a Melzo con l'Atletica Melzo, che nel suo giavellotto ha sfiorato il personale con un ottimo lancio da 42,59m che le è valso l'undicesima piazza.

Foto 1 di 1 Sofia Bonicalza - 100 e 200 metri

La velocista Sofia Bonicalza nei 100 e 200 con 12”17 e 24”16 decima.

Nel salto lungo Giulio Panara decimo con 6,81m e, dodicesimo posto, con personale negli 800 metri, per Andrea Sembruna con 1’50”56.

Nona società in Italia

Ciliegina finale sulla torta, nella classifica definitiva speciale di Coppa Italia, che comprende anche tutte le squadre militari, la squadra femminile e quella maschile al tredicesimo posto assoluto, ma noni in Italia nella classifica dedicata solo alle squadre civili. Un ottimo risultato che testimonia l'ottimo lavoro svolto dalla società cernuschese a livello giovanile con risultati che arrivano anche tra i "big".

La stagione sportiva della Pro Sesto non si ferma però qui: questo weekend, infatti, gli occhi sono puntati su Gerusalemme dove si terranno gli Europei Juniores che vedranno tra i protagonisti il saltatore Edoardo Stronati, al suo rientro alle gare dopo un lungo stop per infortunio.