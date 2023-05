Uc Pessano, weekend da protagonisti: podi e piazzamenti

L'Uc Pessano, la società ciclistica di Pessano con Bornago, sta vivendo senza dubbio una stagione più che positiva. Una tendenza che è stata confermata anche nell'ultimo fine settimana, che ha visto i portacolori pessanesi portare a casa numerosi podi e piazzamenti in giro per la Lombardia.

Uc Pessano, terzo posto a Graffignana

Domenica 28 maggio i ragazzi della categoria Esordienti dell’Uc Pessano si sono dati battaglia sul percorso di Graffignana al Memorial Franco Guelfi: 32 i chilometri da percorrere terminati con una media da capogiro: 39 km/h. La gara si è conclusa con un altro capolavoro dei portacolori pessanesi, che hanno ottenuto un podio e ben due piazzamenti nei primi dieci: terzo classificato Simone Marconi, ottavo Matteo Esposti e nono posto per Igor Gentili. Ottima prova di tutti i compagni, Luca Candiago, Mattia Baldin e Giovanni de Marco.



Giovanissimi primi assoluti

Doppio appuntamento, invece, per i piccoli ciclisti della categoria Giovanissimi che sabato 27 maggio hanno sbaragliato la concorrenza nella Gimkana di Rescaldina. Una prova contro il tempo su un percorso molto tecnico non ha saputo mettere in difficoltà i ragazzi dell’Uc Pessano che grazie alle 5 vittorie di Sofia Ricca (G2), Lucrezia Motta (G4), Mattia Gervasoni (G4), Thomas Motta (G5) e Martina Pianta (G6), ai due secondi posti di Christian Motta G2 e Viola Mei Quitadamo (G3), al quinto posto di Aurora d’Anna (G4) e al decimo posto di Jacopo Ricca (G5) si sono aggiudicati il trofeo di miglior squadra classificata.

Domenica 28 al Trofeo Don Orione di Seregno, sempre i Giovanissimi, nonostante le tante assenze sono riusciti a conquistare un altro trofeo, seconda squadra meglio classificata ad un solo punto dalla prima. I piazzamenti: Alessia Gentile seconda nella G2, Mattia Gervasoni 1° tra i G4, Lucrezia Motta seconda (G4), Martina Pianta prima nella G6; bravissimi tutti i ragazzi che si sono messi alla prova su un percorso tosto ed insidioso, Federico Fregoni (G1), Viola Mei Quitadamo (G3), Aurora d’Anna (G4), Christian Gentile (G4), Andrea e Lorenzo Schintu (G5).