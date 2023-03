Twirling club Cernusco: l'anno è iniziato col "passo" giusto

E' iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno agonistico per il Twirling club Cernusco. La società, infatti, può vantarsi della convocazione di Chiara di Benedetto e Lucia Rocchio alla Nation cup che si terrà a Liverpool ad agosto.

Convocate due atlete di Cernusco alla Nation cup di twirling

Chiara di Benedetto e Lucia Rocchio, due atlete del Twirling club Cernusco, hanno inaugurato l'anno col botto per la società: sono fra le selezionate a partecipare alla Nation cup, grande competizione internazionale, che si terrà a Liverpool ad agosto.

Buono anche l’inizio del campionato regionale di serie B e C, che è partito questo weekend. Tante le partecipanti e soprattutto tante le medaglie che le atlete hanno conquistato.

Ottimi piazzamenti

Sabato 11 marzo 2023 a Vigevano si sono misurate con le concorrenti più forti della Lombardia le atlete Martina Perciante e Chiara Rossano, rispettivamente quinta e sesta nella specialità "solo", categoria junior, mentre nella medesima disciplina categoria senior Lucia Rocchio ha vinto davanti a Beatrice Zagato, che ha conquistato l'argento.

Nel "free style" junior livello B Lara Ripamonti è arrivata quarta, invece tra le senior livello A Giorgia Marchesi ha vinto.

Domenica, invece, Silvia Ripamonti nel free style junior serie C è arrivata seconda, mentre nelle competizioni a squadre di serie C il Twirling Cernusco ha schierato l'Artistic team serie C Coldplay, quinto classificato e composto da Priolo, Ripamonti, Menazza, Perciante e Rossano, oltre all'Artistic team serie C Mulan, sesto e composto dalle Ravasio, Zamboni, Villa, Sarto, Cipolla e Comincini.

C'era, poi, l’Artistic team serie B composto da Sonia Palumbo, Lucia Rocchio, Linda Ronzoni, Giulia Gastaldelli, Beatrice Zagato, Arianna Aprigliano e Chiara di Benedetto che si sono aggiudicate la medaglia d'oro. Particolarmente sentita dalle atlete e dalle istruttrici questa gara che, dopo anni, ha rivisto insieme le atlete delle varie categorie, che hanno recuperato la sinergia e lo spirito di condivisione che le uniscono e le contraddistinguono da quando hanno iniziato.