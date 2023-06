Trezzo: ecco mister Michele Allovisio per la panchina della juniores!

Anche in juniores il Trezzo cambia guida tecnica, sarà Michele Allovisio il neo allenatore dell’Under 19 dei trezzesi. Per Allovisio sarà la prima esperienza nei Regionali B, il nuovo mister biancorosso ha già allenato il Medolago ed il Calusco ma sempre nei provinciali, per lui sarà un buon banco di prova, testimone della sua competenza il patentino UEFA D appena conseguito: «Michele mi è stato suggerito da un amico del San Pellegrino – spiega Alfredo Pozzi, il Ds del Trezzo – è una brava persona ed è molto capace di rapportarsi con i giovani calciatori».

Rimane invariata l'ossatura della squadra

L’ossatura della juniores trezzese rimane stabile, gli unici cambiamenti sono legati al cambio di annata: «Abbiamo deciso di mantenere tutti coloro che hanno deciso di sposare ancora il nostro progetto, i cambiamenti saranno legati al cambio di annata: i 2003, che non possono più giocare nel campionato juniores regionale e qualche 2004 saliranno con la prima squadra in Seconda Categoria, mentre in juniores saliranno i ragazzi del 2006 che bene hanno fatto nel campionato Under 17 provinciale terminando quinti in un girone con squadre di qualità come Basiano Masate Sporting, Cernusco e Cassina – ci spiega Pozzi – abbiamo confermato anche lo staff che seguirà i nostri ragazzi in questo secondo anno consecutivo nei Regionali B: Matteo Squillace sarà il vice allenatore, Graziano Pellizzari sarà l’allenatore dei portieri e Moreno Mozzati l’accompagnatore, tutti confermatissimi».

Seconda Coppa Disciplina in due anni per i trezzesi

Oltre al buonissimo quinto posto raggiunto nella prima esperienza in un campionato regionale, il Trezzo si porta in bacheca, per la seconda volta di fila in due anni, uno dei titoli più prestigiosi: la Coppa Disciplina: «Siamo contentissimi di ricevere questo premio per la seconda volta dopo l’anno scorso – ci spiega orgoglioso Pozzi – il raggiungimento di tale risultato dimostra che la vittoria ed il successo sportivo spesso e volentieri arrivano con le buone maniere e l’educazione e rispettando gli avversari, questo titolo ci dà la conferma che con questi ragazzi stiamo facendo un ottimo lavoro e che i ragazzi che compongono questo gruppo hanno in testa, come prima cosa, la disciplina, sia fuori che dentro il campo».

La preparazione sarà anticipata di non poco

Con l’inizio del campionato, che ogni anno si avvicina sempre di più alla fine di agosto, i ragazzi del Trezzo dovranno fare i conti con una preparazione a dir poco anticipata: «Il cammino della juniores in campionato dovrebbe iniziare il 9 settembre – ci confessa il Ds Pozzi – e la Coppa Lombardia ancora prima, il 2 settembre, i ragazzi dovranno fare uno sforzo per essere pronti e con la mentalità giusta già dai primi giorni di preparazione, che molto probabilmente inizierà intorno al 20 agosto».