Tra Settalese e Città di Segrate sono in palio già punti decisivi

Sfida a due facce il 12 febbraio nel girone E di Promozione, match che vede contrapposte una Settalese con una voglia matta di mettere punti tra lei e la zona play-out e un Cittá di Segrate che spera quanto meno di raggiungerla la zona play-out, per non retrocedere direttamente.

Inizio di ritorno non strabiliante per la Settalese...

Non certo da ricordare i risultati conclusi dalla Settalese dopo la sosta natalizia: una vittoria (2-1 contro il Sancolombano, reti di Caccianiga e Tini), un pareggio (2-2 con il Vistarino grazie alla doppietta di Caccianiga) ed una sconfitta, (4-1 esterno con il Cinisello con rete del solito Caccianiga) per un totale di quattro punti racimolati fino ad adesso nel girone di ritorno, che portano il computo totale dei punti giallorossi a 22.

...totalmente da dimenticare quello del Cittá di Segrate

Completamente da dimenticare le tre partite giocate dopo la sosta per i gialloblú del Cittá di Segrate: solo sconfitte in questo inizio di girone di ritorno, sono stati incassati un 2-0 tra le mura amiche del Don Giussani per mano della Paullese, un 3-1 esterno con il Sancolombano (diretto concorrente per la salvezza) ed un 1-0 (sempre esterno) con il Cinisello; quindi, oltre al bottino di punti nullo, solo un gol fatto in tre partite per i segratesi.

Situazioni diverse nei due reparti

Nonostante la situazione di classifica non cosí diversa (momentaneamente l’obiettivo di entrambi è la salvezza), le due compagini si distaccano completamente per quanto riguarda la voce “reti subite”: sono solo 25 le reti subite dai giallorossi della Settalese, che valgono loro un settimo posto nel girone in questa speciale classifica, totalmente opposta la situazione del Cittá di Segrate, sono ben 45 le reti subite dai gialloblú, questa cifra è sinonimo di ultimo posto in questa classifica.

I due club sono invece similari per quanto riguarda i gol realizzati: 20 per i settalesi e 19 per i segratesi, in questa graduatoria le due squadre della Martesana occuperebbero il terzultimo ed il penultimo posto, con alle spalle solo l’Union Calcio Basso Pavese con 18 reti realizzate.

I bomber delle due squadre saranno fondamentali per raggiungere la salvezza

Settalese che per allungare sui play-out si affida al bomber che sta letteralmente trascinando i giallorossi in questa prima parte di campionato: Luca Caccianiga (attaccante classe 1995) è il miglior marcatore dei settalesi grazie alle 9 realizzazioni in campionato.

Nella sponda segratese si punta invece sui tre migliori realizzatori della squadra: Goffredo Visani (attaccante classe 1995 a quota 6 reti in campionato), Christian Bozzoli (attaccante classe 2001 ex Tritium, che puó vantare 4 realizzazioni in campionato, ma ben 7 stagionali contando anche la Coppa Lombardia) e Lorenzo Ferraguto (attaccante classe 1999 che ha timbrato il cartellino dei marcatori per ben 4 volte). Saranno loro gli uomini a cui Settalese e Cittá di Segrate si affideranno per provare a trovare l’obiettivo salvezza.

Anche nella ventesima giornata ci saranno sfide di fuoco...

Per la ventesima giornata, le due compagini avranno due ulteriori scontri diretti, il Cittá di Segrate andrá a Vistarino per cercare di accorciare sulla zona play-out, mentre la Settalese giocherá a Romanengo, i cremonesi hanno momentaneamente gli stessi punti dei giallorossi, sará quindi un match valido per creare distanza tra loro e la zona retrocessione.