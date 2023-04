Stagione estiva al via per la Pro Sesto atletica con già la prima convocazione in Nazionale

La Pro Sesto atletica di Cernusco corre, salta e lancia. Veloce, in lungo, in alto e lontano. Lo testimoniano i risultati dell'ultimo weekend, ma anche le nuove convocazioni in Nazionale che hanno coinvolto un atleta della squadra della tartaruga

Matteo di nuovo in Nazionale

Ancora un raduno Nazionale per il quattrocentista Matteo Raimondi, al suo secondo gettone dopo il raduno a Formia di marzo. Questa volta sarà a Roma al Paolo Rosi, pista di allenamento di Marcel Jacobs, con la staffetta 4x400 insieme agli Olimpionici della 4x100 dal 23 aprile al 28 aprile.

Al via la stagione estiva

Hanno preso il via lo scorso weekend le gare dell’attività estiva che finirà a ottobre. Tanti atleti iniziano a cimentarsi in pista con gare che vanno dalle categorie Giovanili a quelle assolute.Tanti giovani alla loro prima esperienza di categoria e tanti bei risultati.

A Vittorio Veneto si è tenuto il Campionato di Società di marcia con tutti i migliori marciatori italiani, manifestazione in cui Aurora Moreni ha dimostrato di essere crescita e ha raggiunto il minimo per i Campionati italiani Juniores nei 10Km di marcia con il tempo di 57:43.99.

A Brescia gare in due giornate. Nella prima si sono disimpegnati i giovanissimi Cadetti con Matteo Locatelli 1,74m nel salto in alto e 10.28 sugli 80m. Elena De Angelis 19,36m nel giavellotto e 3.54.62 nei 1000m. Chiara Milani terza nei 300hs con 51”15 e 1,30m nell’alto. Tommaso Ranghetti 8,37m nel getto del peso. Riccardo Giacobbe 3.24.11 nei 1000m e 1,40m in alto.

Il giorno seguente i più grandi Allievi si sono esibiti nei 100m con Sara Brambilla Pisoni 12.99, Giulio Mandelli 11.74, personal best per Ivan Biondi 11.78 e Gabriele Uttini nei 400m con 51.76. Sofia Palumbo a 5,48m nel salto in lungo e Margherita Iozzi 5,47m. Carlo Mandelli ha registrato il suo migliore risultato con 6,02m. Nel salto in alto, pasticci nella rincorsa per Luca Brambilla che chiude in 1,90m.

A Cornaredo sono scesi in pista i giovanissimi Cadetti con un terzo posto nei 300m per Chiara Chimelli con 43.82 e 10.92 negli 80m e Maia Grimaldi 11”16. Giorgio Fumagalli 2’51”08 nei 1000m ed è terzo.

Anche a Varese molti i giovani in gara, ma no solo. Secondo posto per Francesca Mentasti nei 1500m con 4’43”41, mentre piccolo malore per Greta Cerea che chiude in 5’04”09. Secondo anche il rodato pesista Marco Govoni con 15,45m e Federico Galbussera 12,48m. Nel disco bene Arnaldo Pini con 39,23m, mentre l’Allievo Giovanni Dorigo 30,75m e Alessia Masiero 28,95m. Nel giavellotto l’Allieva Elena Frosi 30,14m e Giulia Catalano 24,45m e nei 100m 13”02. Sempre allieva, nei 100m Veronica Menin 13”18 e Alice Micheli 13”05. Al maschile Federico Crepaldi 11”40 e Simone Nicora 11”64. Nel salto triplo Dalila Viscardi 10,84m e Federica Stella 10,78m. Nell’alto l’Allievo Diego Bertolini 1,60m.