Speciale doppia finale scudetto per i Diavoli Rosa

Non c’è fine alla meraviglia: i Diavoli Rosa oggi, domenica 4 giugno 2023, scenderanno in campo per una doppia, incredibile e storica finale scudetto.

Doppia caccia al Tricolore

A Civitanova Marche, l’Under 20 a firma Gamma Chimica Brugherio, guidata da coach Massimo Piazza, sfiderà alle 16 Vero Volley per il Tricolore della Lega Pallavolo Serie A, mentre in Valsugana l’Under 17 Diavoli Power del pluri-scudettato coach Traviglia scenderà in campo contro Volley Treviso, alle 11.

In entrambi gli appuntamenti si tratta di difendere il titolo in Campioni d’Italia in carica, il terzo consecutivo in Under 17, quarto se si considera la stagione 2018-19 quando la categoria era Under 16, il secondo in Under 20 Junior League.

"Se questo è un sogno non svegliateci. Anzi, ripensandoci bene non è un sogno. Si chiama lavoro, si chiama passione, si chiama serietà, si chiama dedizione, si chiamano valori", hanno commentato dalla società di volley.

Gli appuntamenti scudetto di oggi, domenica