Real Milano in caduta libera: oggi giocherebbe i play-out

Caduta libera per il Real Milano di mister Vittorio Zupo che dopo la sconfitta di domenica contro la Medigliese entra a far parte del quartetto che al momento disputerebbe i play-out insieme a Cernusco, Rogoredo e Rondinella.

Brutto inizio per i vimodronesi dopo la sosta

Nelle ultime 3 partite giocate dai vimodronesi dopo l’inizio del girone di ritorno, è stato racimolato solo un punto nella prima giornata dell’anno nuovo grazie al 3-3 con il Cassina (reti di Corsini, Meta e Semeniuk), successivamente sono seguite due pesanti sconfitte: 4-0 sul campo del Centro Schuster e un 3-0 a domicilio per mano di una corsara Medigliese con un disperato bisogno di punti salvezza.

Al momento la classifica dice play-out, ma il mister si affida alle sue certezze

Al momento i vimodronesi sono stati risucchiati dal pantano della bassa classifica, nonostante una prima metá di campionato passata in acque tranquille. Il presidente dei vimodronesi Pierangelo Di Pasquale in estate ha voluto costruire una formazione molto giovane, una di quelle con l’etá media piú bassa della Lombardia:

«Ci piacerebbe far crescere in casa i calciatori che saranno il futuro della nostra società» sono state le sue parole ad inizio anno durante la presentazione, uno degli obiettivi del patron vimodronese era (ed è) quello di poter inserire piú giovani possibili all’interno della prima squadra in modo da poter farli crescere e allo stesso tempo dare loro una vetrina in modo da essere visibili e appetibili per le squadre professionistiche o dilettantistiche di alto rango, solo che, con una situazione di classifica cosí altalenante, è davvero difficile avere il coraggio di rischiare e, proprio per questo, mister Zupo ha bisogno di certezze, che al momento risiedono in Matteo Norrito (attaccante classe 1984, capocannoniere dei bianchi con 5 reti all’attivo in campionato) e Simone Merafino (attaccante classe 1998 a quota 4 realizzazioni in campionato); è a loro, oltre che ai giovani di prospettiva, che la Real Milano si deve aggrappare per rincorrere la salvezza diretta, che al momento è distante solo un punto.

La ricetta giusta sta nel bilanciare il tutto nel migliore dei modi, affiancando alla spensieratezza e all’intraprendenza dei giovani di talento, quella che è l’esperienza dei giocatori con piú primavere sulle spalle, questo è ció che il presidente Di Pasquale sta facendo in questa stagione.

Partita esterna complicata per il Real Milano nella 19esima giornata...

Per la diciannovesima giornata, i vimodronesi andranno al Parrocchiale di Via Strozzi per far visita all’Orione, formazione che occupa il quinto posto in piena zona play-off. Per i bianchi sará un bel test per capire se si potrá fare un girone di ritorno piú tranquillo rispetto a ció che queste tre partite iniziali hanno fatto immaginare.