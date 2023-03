Pessano, medaglie e soddisfazioni per la Gis Milano

La società Gis Milano di Pessano ha ottenuto ottimi risultati nei campionati regionali che si sono svolti negli scorsi weekend.

Trionfo ai regionali per la Gis Milano di Pessano

Si sono conclusi da poco i campionati regionali di nuovo per le categorie invernali. Si sono svolti il 4 e il 5 e poi l'11 e il 12 marzo 2023, dove alle piscine Samuele di Milano e Pia grande di Monza si sono dati battaglia i migliori nuotatori della Lombardia divisi per anno e specialità.

Ottimi risultati per gli sportivi della Gis, in campo gara con 30 atleti qualificati delle sezioni di Cologno, Pessano e Monza Pia Grande. Per quanto riguarda gli atleti pessanesi si sono distinti su tutti Lara Oggionni, Sara Pagano, Leonardo Galbusera, Gabriel Barone, Davide Avola, Carlo Camisasca, Jan Rech, Marta Oggionni, Nicole Mandelli, Nora Baldin e Ginevra Pes.

Una staffetta che è valsa il bronzo

La staffetta 4x100 mista della categoria ragazzi ha conseguito un'importante medaglia di bronzo tagliando il traguardo in 3'59"60. Questo l'ordine degli atleti in gara: De Gregorio, Tassan Caser, Galbusera, Fortunato.

Ottima poi prestazione di Leonardo Galbusera, classe 2007, che si allena assiduamente nella palestra del paese e i cui sforzi l'hanno ripagato con un buonissimo 59"18 nella frazione a farfalla.

Ancora più in alto la staffetta femminile, dove le nuotatrici si sono classificate al secondo posto, con la formazione Oggionni (atleta pessanese), De Tullio, Riso, Ducourtil.

L'Assessore allo Sport Andrea Fornelli ha commentato orgoglioso le prestazioni dei suoi atleti