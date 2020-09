Marano d’argento per la ripartenza della Juventus Nova Melzo

Riparte con l’argento del classe 2011 Cristian Marano e tanti altri buoni risultati la stagione agonistica della Juventus Nova Melzo. Nella gara di Mortara dello scorso fine settimana valida per la zona tecnica del campionato individuale Gold, l’atleta della società melzese ha chiuso con un ottimo secondo posto. Nelle altre gare, tanti buoni risultati anche per gli altri sei atleti in gara.

Marano d’argento a Mortara

Nonostante l’agguerrita concorrenza di 21 ginnasti provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, Marano è riuscito a ritagliarsi un posto sul podio. Insieme a lui, altri 6 ragazzi della Juventus Nova, accompagnati dal tecnico federale Giovanni Cipolla, hanno dato prova di grande determinazione e voglia di far bene. Quinta posizione nella 2a categoria per Samuele Grandinetti, settima posizione per Matteo Citerio in 3a categoria, decima posizione per Ian Calabrese in 4a categoria e quinta posizione per Davide Chinosi in 5a categoria. Tra i più grandi, gli Junior 3, settimo posto per Leone Airaghi, mentre Luca Pariani, categoria Senior, ha concluso quarto nella specialità alle parallele e nono a cavallo.

Si attende ora la classifica unificata di tutte e tre le zone tecniche per conoscere chi dei bianco-azzurri ha centrato la qualificazione ai campionati nazionali.

