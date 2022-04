Successo

Le ragazze under 13 della pallavolo di Carugate sul tetto della Lombardia. La squadra della Polisportiva ha conquistato il titolo regionale Pgs 2022.

Titolo regionale per le pallavoliste Under 13 della Polisportiva Carugate

Dopo un lungo e travagliato campionato invernale, le giovani pallavoliste (arrivate prime nel loro girone) sono approdate alla fase regionale. "Chiaramente gli incontri man mano che proseguivano salivano di intensità e livello, ma la nostra squadra ha sempre dimostrato tenacia e voglia di vincere in ogni incontro", hanno sottolineato dalla società.

E i risultati si sono visti. Le vittorie si sono susseguite, fino all’approdo alla finale per il titolo regionale. Domenica 10 aprile 2022, a Giussano, laU13 ha affrontato la squadra di Mariano Comense (La Rete di Emma), vincitrice anch’essa di tutti gli incontri. "La tensione è sempre stata alta, ma a sostegno delle nostre ragazze c’era un nutrito numero di genitori, parenti e amici - hanno proseguito dal team - Già nel primo set si è vista la determinazione e la voglia di fare bene".

Una sfida all'ultima schiacciata

Sempre su tutti i palloni e con attacchi continui, le carugatesi hanno costretto le avversarie a giocare di rimessa e in difesa. Così sono andati anche gli altri due set, che hanno portato alla vittoria per 3 a zero. E la festa e l’entusiasmo (giustamente) sono subito esplosi con una pacifica invasione di campo.

"La gioia delle ragazze era incontenibile e così quella delle tre allenatrici (Martina, Arianna e Serena), del dirigente (Stefano) e di tutti i tifosi - hanno concluso dalla Polisportiva - Ora le attende un traguardo ancora più alto, la partecipazione alle finali nazionali in Liguria. Siamo certi che anche in questa occasione sapranno dimostrare la loro forza e determinazione". Anche noi la pensiamo così.