La Pistoiese rallenta, la Giana Erminio no e tenta la volata verso la C

A tre giornate dal termine la Giana Erminio tenta l'allungo che ha profumo di Serie C. Fondamentale per la volata finale la vittoria interna contro il Fanfulla ieri, domenica 16 aprile 2023 allo stadio comunale Città di Gorgonzola, e il contemporaneo pareggio casalingo della Pistoiese contro la Sanmaurese (gli stessi emiliani che alla festa di San Giuseppe avevano sgambettato i biancoazzurri). I toscani, che erano reduci dalla sconfitta a Bologna con il Corticella di una settimana fa, sono ora lontani quattro lunghezze dalla capolista, che è a quota 73.

La volata

Settimana prossima sulla carta il turno sarà più favorevole alla Pistoiese che giocherà fuori casa il derby toscano con Scandicci, terzultima, impegnata però nella lotta per non retrocedere, mentre la Giana sarà di scena sempre in Toscana contro il Real Forte Querceta, attualmente sesta, in piena bagarre per i playoff.

Ma nel caso di una vittoria e di una contemporanea sconfitta della seconda in classifica, i biancoazzurri potrebbero festeggiare il ritorno tra i professionisti con due giornate di anticipo.

Senza contare che il 27 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia di Serie D, un altro prestigioso appuntamento in un finale di stagione caldissimo.

La cronaca

Giana schierata in campo con Pirola tra i pali; in difesa Previtali, Minotti, Colombara e Caferri; a centrocampo Lamesta, Pinto e Ballabio; trio d’attacco con Fumagalli, Perna e Fall. Si parte e al 5’ imbucata di Fall, fermato da un difensore ospite, ma la palla resta lì e viene arpionata da Fumagalli, che dalla destra conclude a fil di palo, sul fondo.

Al 9’ Fall da dentro l’area passa a Lamesta, che conclude con un rasoterra che Cizza devia in angolo in extremis. Al 10’ Fall sfugge da solo, si allunga il pallone e Caradonna all’ultimo riesce a deviare in angolo la sua conclusione.

Al 15’ su rimessa laterale gran sinistro di Agnelli, respinto da Pirola. Al 23’ gran tiro di Caferri, che dopo essere stato servito da Fall conclude a botta sicura chiamando Cizza alla parata in tuffo, deviando in angolo. Al 25’ Confalonieri lanciato da Cazzaniga arriva quasi a tu per tu con Pirola, che in uscita riesce a disturbarlo nel tiro e la palla sfila fuori.

Al 31’ Fall con una conclusione rasoterra dalla destra fa balzare in piedi lo stadio, ma è solo l’illusione del gol, perché la palla sfila sull’esterno della rete, fuori di un soffio.

Al 37’ cross di Magnaldi dalla sinistra e tacco esterno di Siani, che di prima intenzione fa innalzare la palla verso la porta, alta di poco. Al 42’ Pinto da 30 metri lascia partire un tiro di potenza che Cizza respinge in volo. Al 43’ ribaltamento di fronte ed è Donnemma ad impegnare Pirola con un tiro ravvicinato dalla sinistra.

Lodigiani a tappeto nella ripresa

Dopo l’intervallo rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Si riparte e al 1’ ci prova Confalonieri dal limite, con una conclusione che non inquadra lo specchio. Al 6’ primo angolo per il Fanfulla, palla in mezzo e di nuovo angolo, nulla di fatto.

Al 12’ Cizza sbaglia il disimpegno, Fall aggancia il pallone e passa a Ballabio, che scaraventa in porta una conclusione che Cizza devia in angolo: sul cross dalla bandierina, lo stesso Ballabio svetta di testa, ma manda alto.

Al 18’ cross di Caradonna e sforbiciata di Siani, di poco a lato. Subito dopo mister Chiappella inserisce Marotta al posto di Perna. Al 20’ doppio cambio per il Fanfulla: Caprioli per Rosa e Bernardini per Caradonna.

Al 24’ tiro dalla distanza di Ballabio, alto. Al 25’ Messaggi entra al posto di Lamesta per la Giana.

Al 27’ cross di Caferri dalla destra, palla davanti alla linea di porta che capitan Pinto appoggia in rete per il suo secondo gol stagionale.

Al 31’ cross di Bernardini dalla sinistra e Siani di testa gira verso la rete, ma Pirola d’istinto respinge in elevazione. Al 33’ mister Maspero inserisce Lusha per Confalonieri. Al 36’ Siani per un soffio non aggancia un pallone vagante in area, piazzato da Donnemma. Al 36’ Cazzaniga dal limite lascia partire una bella conclusione, che Pirola in distensione para.

Al 39’ Messaggi da ottima posizione calcia alto una palla servita da Fumagalli. Al 41’ per il Fanfulla Tiziano rileva Donnemma. Al 43’ Messaggi sfugge sulla sinistra in contropiede, palla in mezzo, ma Cizza anticipa in uscita.

Al 44’ Fumagalli parte sul filo del fuorigioco e dalla sinistra lascia partire un siluro che si infila sotto la traversa, raddoppiando il vantaggio biancazzurro con la sua decima rete in campionato.

Al 45’ Mandelli rileva Pinto tra le fila della Giana, mentre Calmi rileva Fumagalli. Allo scadere Messaggi conclude dal limite dell’area piccola, Cizza respinge, riaggancia Fall, ma Cizza si supera e gli nega il gol.

Il tabellino

GIANA ERMINIO-FANFULLA 2-0

Giana Erminio (4-3-3): Pirola, Pinto (Mandelli 45’ st), Fumagalli (Calmi 45’ st), Perna (Marotta 18’ st), Ballabio, Colombara, Fall, Lamesta (Messaggi 25’ st), Caferri, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Piazza, Perico, Brioschi. Allenatore: Andrea Chiappella

Fanfulla (4-4-2): Cizza, Agnelli, Magnaldi, Rosa (Caprioli 20’ st), Bignami, Bettoni, Caradonna (Bernardini 20’ st), Cazzaniga, Siani, Confalonieri (Lusha 33’ st), Donnemma (Tiziano 41’ st). A disp: Colnaghi, Cabri, Napoli,, Odalo, Pavesi. Allenatore: Riccardo Maspero

Direttore di gara: Andrea Migliorini di Verona. Assistenti: Filippo Todaro di Finale Emilia e Riccardo Liotta di San Donà di Piave

Marcatori: Pinto 27’ st, Fumagalli 44’ st

Recupero: 1’ pt, 4’ st

Angoli: 6-2

Ammoniti: Ballabio 30’ st, Messaggi 35’ st, Siani 44’ st

Espulsi: nessuno