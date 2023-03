La Gis Milano di Pessano in partenza verso il Trofeo delle regioni

Non finiscono i successi per la società Gis Milano, i cui atleti si allenano a Pessano con Bornago, oltre che a Cologno Monzese. Questa è la volta della convocazione a una prestigiosa manifestazione nazionale che si svolgerà nel weekend in Abruzzo.

Gli atleti di Pessano della Gis Milano pronti per il Trofeo delle Regioni

E' una competizione impegnativa, su scala nazionale, che quest'anno si svolge in Abruzzo nel weekend di sabato 1 aprile 2023 e domenica 2. Si tratta del prestigioso Trofeo delle regioni, per cui sono stati convocate anche due atlete Gis che si allenano a Milano.

Due bravissime esordienti c, selezionate dal comitato regionale Uisp come nuotatrici migliori della Lombardia, sono pronte a sfidare le punte provenienti dal resto dell'Italia ad Avezzano, in Abruzzo.

I loro nomi sono Valentina Quintiliani e Carolina Mari, che gareggeranno insieme ai loro compagni di Cologno Monzese Riccardo Teoldi e Chiara Palumbo, accompagnati dall'allenatrice Barbara Monteverdi.

Si scaldano i motori anche verso Riccione

La società può essere orgogliosa anche degli atleti che parteciperanno questo fine settimana al Criteria giovanili Riccione: per l’impianto di Pessano concorreranno Lara Oggionni e Sara Pagano, mentre per Cologno Monzese ci sarà Rebecca Ceretti.

L'assessore allo Sport Andrea Fornelli non può che congratularsi con le eccellenze del territorio, visto questo ennesimo successo.