La Gamma Chimica inciampa nella trasferta in Veneto. Niente da fare per i Diavoli Rosa di Brugherio, che tornano a casa con una sconfitta.

Volley, Gamma Chimica ko in Veneto

Non si sblocca la Gamma Chimica Brugherio in trasferta. Alla quarta giornata del Campionato di Serie A3 Credem Banca incappa nella sconfitta per 3-1 sul campo della Sol Lucernari Montecchio Maggiore, che si prende il bottino pieno. Dopo i due tormentati primi set, con numerose occasioni perse per i rosanero, e nonostante la rotazione di tutta la rosa, Brugherio trova la quadra solo nel terzo set e cede in via definitiva sul finale di quarto, lottato fino al 20.

Le formazioni

Coach Di Pietro parte con Martinez al palleggio, opposto a Mitkov, al centro Frizzarin e Parise, di banda Mancin e Di Franco, Battocchio Libero. Risponde coach Durand con Biffi al palleggio, Barotto opposto, Innocenzi e Frattini al centro, Chiloiro e Van Solkema in 4, Marini Libero.

La cronaca della partita

PRIMO SET

Val Solkema e Barotto aprono 0-3, ma la risposta è a muro per Montecchio. Frizzarin mette in pari sul 4. Out la conclusione in diagonale di Barotto ed è la Sol a condurre 5-4. Risposta secca di Innocenzi col primo tempo al centro (5-5) e a muro Chiloiro stacca il contro sorpasso (5-6). La diagonale lunga di Mitkov mette in parità le avversarie (9-9) e si continua 10-10 con prima intenzione di Frattini. Primi segnali di allungo della formazione di casa arrivano sul 12-10 ed interviene coach Durand col time out. Cresce ancora il divario grazie al muro di Parise (13-10) e a quota 16-14 mantiene il controllo la Sol. Velocissimo al centro Innocenzi (16-15), ma Mitkov in parallela apre il break che conduce al 19-15 e al secondo time out di coach Durand. +5 di Montecchio dopo il muro di Mancin (21-16). Frattini al centro 22-17, Barotto mina in attacco il campo avversario (24-19) ma chiude in diagonale Mancin 25-19.

SECONDO SET

Cambio tra le fila della Gamma Chimica che schiera in campo Carpita al posto di Chiloiro ed è subito ace per lui che annulla il 2-0 di partenza della formazione di casa. Avvio di set molto equilibrato con Mitkov e Van Solkema che tengono in pari il gioco (5-5). Sorpasso dei brugheresi col muro vincente di capitan Innocenzi 5-6, +2 dopo l’ace di Van Solkema (5-7). Prezioso muro di Barotto per mettere le distanze dalla Sol. 8-12 ed è time out di Montecchio. Pasticcia nella propria metà campo Brugherio e consente a Montecchio di ricucire a -1 (11-12). Time out coach Durand. Pallonetto di Van Solkema per il cambio palla (11-13) che mette il segno anche a muro (11-14). Sembrano aver ingranato la marcia i rosanero ma sul 15 pari è tutto da rifare. Parola d’ordine pazienza, interpretata a perfezione da Van Solkema che porta i suoi al 15-17. Coach di Pietro chiama tempo. Montecchio riparte agguerrita e dai nove metri Mancin procura il 17-17 situazione di equilibrio invariata fino al 19 prima che Brugherio si auto condanni al 22-20. Ferma nuovamente il gioco coach Durand. A Frattini, che intanto al centro ha prodotto muro e attacco del 22-22, risponde l’ex Diavolo Mitkov con due mani out che servono il 24-23 ben finalizzato da Mancin che firma poi anche la chiusura del secondo set 25-23.

TERZO SET

Durand riparte con Ichino opposto, Selleri al palleggio. Partenza punto a punto, Frattini mette la sua firma a due muri consecutivi che portano Brugherio al 7-9, il terzo è di Van Solkema (7-10). Mitkov continua a ferire con due mani out che spezzano la corsa dei lombardi (8-10) e ci pensa poi Di Franco, con due ace, al rilancio della Sol che passa avanti 11-10. Durand chiama tutti in panchina. Muro e poi primo tempo di Van Solkema per l’11-13 e Capitan Innocenzi mantiene le distanze, primo tempo e muro del 13-16. Barricata di Frizzarin (15-16) ma risponde Frattini col muro del 15-18, prezioso contributo del centrale rosanero che arriva anche col muro del 17-21. Ne seguono due diagonali vincenti di Van Solkema (18-22, 19-23) per concludere con l’ ace di Ichino che vale il 19-24. Il muro di Frizzarin (21-24) e l’ ace Mitkov (22-24) avvicinano i veneti. Urge time out ma al rientro è il muro di Innocenzi a chiudere il set 22-25.

QUARTO SET

Reagisce subito la Sol Lucernari che apre 8-4 il quarto set. Time out Durand. Rientro ancora più affannoso per la Gamma Chimica che insegue sotto di cinque (10-5) e si ritrova di nuovo in panchina sul 12-7. Dopo l’ulteriore allungo con Mitkov (14-8) è il muro di Ichino ad accorciare le distanze (14-11) con tanto di time out per coach Di Pietro. Mancin (15-11), risposta di Ichino a muro (15-12) e Brugherio torna a farsi sotto con Carpita che passa tra il muro avversario (16-15). Dopo la seconda chiamata in panchina di coach Di Pietro, arriva con tempismo perfetto la chiamata del video check da parte di Durand che conferma la palla out su attacco di Montecchio col gioco che va ora in pari. Dal 16-16 al 19-19 è totale equilibrio. Dopo un errore in attacco, Brugherio torna sotto di 3 punti (23-20), vantaggio che Montecchio riesce a gestire con testa (24-21). A chiudere la partita è Mancin col 25-22 del quarto set che consegna alla Sol la vittoria per 3-1.

"Non siamo riusciti a entrare in partita"

"È stata una gara dove non siamo riusciti a entrare mai del tutto in partita - ha dichiarato coach Danilo Durand - Loro ci hanno aggrediti sicuramente al servizio e anche in attacco si sono presi dei grandi rischi ma sono stati sempre aggressivi. Siamo riusciti a contenerli solo nel terzo set, dove abbiamo fatto ben 8 muri, però siamo stati poi nel resto del tempo troppo discontinui e non siamo riusciti a proporgli quelle difficoltà delle quali avevamo parlato in settimana e che ci eravamo proposti di fare. Sappiamo che siamo una squadra giovane e questi alti e bassi sono fisiologici però dobbiamo riuscire comunque a limitarli e questo lo si fa cercando di migliorare dal punto di vista tecnico e tattico. Le certezze arrivano da lì e più ne acquisiamo più riusciremo a gestire una gara, anche dal punto di vista emotivo, in maniera diversa. Adesso azzeriamo tutto, ci aspettano due partite contro formazioni di alta classifica e sarà un’ottima occasione per noi di giocare più a cuor leggero e concentrarci di più sul nostro gioco, su quelli che devono essere i nostri miglioramenti, senza pensare troppo al risultato" .

Il risultato

Quarta giornata Campionato Serie A3 Credem Banca

Sol Lucernari Montecchio Maggiore - Gamma Chimica Brugherio (3-1)

(25-19, 25-23, 22-25, 25-22)

Sol Lucernari Montecchio Maggiore: Martinez 4, Mitkov 24, Mancin 24, Parise 4, Frizzarin 4, Di Franco 13, Battocchio L, Beghelli, Giusto, Gonzato, Carlotto L Ne: Gallina, Bartolini, Franchetti Allenatore: Mario Di Pietro

Gamma Chimica Brugherio: Biffi, Barotto 8, Innocenzi 7, Frattini 12, Van Solkema 21, Chiloiro 1, Marini L, Consonni, Carpita 13, Selleri, Ichino 6, Mancini Ne: Pardo Allenatore: Danilo Durand

Sol Lucernari Montecchio Maggiore: battute vincenti 7, battute sbagliate 10, muri 12, attacco 48%, ricezione 55% (perfetta 30%)

Gamma Chimica Brugherio: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 15, attacco 45%, ricezione 52% (perfetta 23%).