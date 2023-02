Infortunio dell'arbitro, la partita della Giana rinviata a data da destinarsi

(Foto Facebook As Giana Erminio)

Un match che doveva essere quello della ripartenza per l'Erminio Giana. Ma la formazione di Gorgonzola, in trasferta in Toscana, si è ritrovata con un nulla di fatto. Colpa di un infortunio muscolare occorso all'arbitro che ha obbligato la sospensione dell'incontro con il conseguente rinvio a data da destinarsi.

Partita della Giana rinviata

Trasferta a Prato per la 27ª giornata di campionato ieri, domenica 12 febbraio 2023. Una gara che viene sospesa sullo 0-0 al 32’ del primo tempo, a causa di un infortunio muscolare del direttore di gara, Davide Matina di Palermo, che non riesce a proseguire la conduzione del match. La partita viene dunque sospesa a data da destinarsi.

La situazione di classifica

La sospensione e il rinvio del match lascia la Giana ferma a quota 53 punti, ma con un match da recuperare rispetto alle dirette inseguitrici. Alle sue spalle pareggia il Forlì che non va oltre allo 0 a 0 nello scontro diretto con il Carpi, attualmente quarto in classifica. Ne approfitta la Pistoiese che vince 0 a 1 fuori casa contro la Bagnolese e si attesta a quota 50, a tre punti di distacco dalla testa della classifica del Girone D di Serie D.

La cronaca del match

Prima del calcio d’inizio si osserva un minuto di silenzio, disposto del presidente federale prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati programmate da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio per commemorare le vittime dell’immane tragedia che ha colpito Turchia e Siria. Le squadre si dispongono in campo e la Giana vede Pirola in porta, con Previtali, Colombara e Minotti in difesa; Ballabio, Mandelli e Pinto a centrocampo, affiancati da Lamesta e Brioschi sulle fasce; in attacco Fall e Perna.

Si parte e il Prato prova subito ad avanzare con Diallo, che al 1’ va alla conclusione, ma la palla è alta sopra la traversa. Fall al 4’ salta l’avversario e si inserisce, passa a Ballabio, che va alla conclusione dal limite dell’area, ma Bertini blocca tra le mani. All’8’ cross di Ciccone per Cela, che viene anticipato di poco da Pirola. Al 9’ angolo per il Prato, con Angeli che aggancia di testa il cross dalla bandierina e conclude sul secondo palo, ma Pirola c’è. Al 16’ Ciccone carica il tiro dal vertice dell’area, ma Pirola non ha problemi a parare la sua conclusione. Al 17’ angolo per la Giana, Lamesta dalla bandierina calcia in area, Colombini mette fuori, la Giana recupera e dopo un batti e ribatti la palla termina in fallo laterale; la Giana è in pressing nell’area del Prato e la gara inizia a scaldarsi sul fronte della carica agonistica. Al 21’ Colombara con un coast to coast impegna la difesa del Prato a rifugiarsi in angolo: batte Pinto dalla bandierina, colpo di testa dello stesso Colombara e parata di Bertini. A

l 23’ occasione per la Giana con una conclusione rasoterra di Fall dal limite dell’area, parata di Bertini. Al 26’ angolo per il Prato, colpo di testa di Cela, che però non inquadra lo specchio. Al 30’ occasione per il Prato ancora con Cela, che aggancia un pallone servito da Aprili e da posizione molto interessante spreca concludendo ampiamente a lato.

Al 32’ gioco fermo per un problema muscolare a carico del direttore di gara Matina: soccorso dai sanitari del Prato, prova a ripartire ma non ce la fa. Gara sospesa sullo 0-0 a data da destinarsi.

Il tabellino

PRATO-GIANA ERMINIO 0-0 al 32’ pt

Prato (4-3-3): Bertini, Angeli, Colombini, Aprili, Diallo, Cela, Bassano, Del Rosso, Nicoli, Soldani, Ciccone. A disp: Falsettini, Nizzoli, Scianname, Cecchi, Renzi, Campaner, Petronelli, Kouassi, Ba. Allenatore: Federico Santi

Giana Erminio (3-5-2): Pirola, Mandelli, Pinto, Perna, Ballabio, Colombara, Fall, Brioschi, Lamesta, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Bassani, Piazza, Gaye, Calmi, Ghilardi, Messaggi, Gorghelli. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Davide Matina di Palermo. Assistenti: Nicola Giancristofaro di Lanciano e Matteo D'Orazio di Teramo

Angoli: 2-3

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno