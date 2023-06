Il Twirling Cernusco in trasferta in Sicilia tra Campionato di Serie C e Coppa Italia

Da Cernusco alla bella Sicilia per la finale di Coppa Italia e nel Campionato italiano. Una trasferta lunga per le ragazze del Twirling Club Cernusco, ma ne valeva la pena. Non solo per la bellezza della meta, ma anche per il prestigioso palco su cui esibirsi.

In trasferta da Cernusco alla Sicilia

Faticosa, ma veramente ricca di soddisfazioni la trasferta al Pala Serranò di Patti, in Sicilia, per le atlete del Twirling Club Cernusco in gara per il Campionato Italiano.

A cominciare da venerdì 2 giugno per la finale di Coppa Italia Lucia Rocchio nella specialità solo Senior liv. A ottiene un brillantissimo secondo posto in classifica seguita dalla compagna di squadra Beatrice Zagato al terzo. Giorgia Marchesi I nella specialità Free Style Junior liv. A si è classificata al primo posto, Lara Ripamonti nella specialità Free style junior B è arrivata dodicesima, Martina Perciante nella specialità Solo Junior B dodicesima classificata.

Nella giornata di sabato 3 giugno Campionato Italiano a squadre di Serie C, fantastico ed emozionante il terzo piazzamento in classifica nazionale nell’Artistic Team: la squadra composta da Elisa Menazza, Silvia e Lara Ripamonti, Chiara Rossano, Martina Perciante, Beatrice Priolo e Matilde Fichera.

Ottimo anche il secondo posto - mancando per un soffio il primo - ottenuto dall’Artistic Team di serie B composto da Chiara di Benedetto, Lucia Rocchio, Sonia Palumbo, Giulia Gastaldelli, Arianna

Aprigliano e Linda Ronzoni.

Domenica 4, per la specialità Free Style di serie C è stata la volta di Silvia Ripamonti a rappresentare la società cernuschese. Ottima la sua performance nel Corpo libero. Purtroppo la sua competizione

si è interrotta a metà esercizio del free style per un infortunio al piede che le ha impedito di proseguire la gara.