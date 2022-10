Il Tennis Tavolo Morelli ricomincia la stagione con il piede giusto al Regionale

Nel week-end si è giocata la prima giornata del Campionato Regionale Lombardia di TennisTavolo. La FITeT Lombardia ha introdotto la formula di gioco denominata Mini Swaythling, un incontro di doppio seguito da sei incontri singoli, con l’obbligo di giocare tutti e sette gli incontri. E la squadra di Cernusco sul Naviglio si è fatta ben apprezzare.

Buone prove della squadra di Cernusco sul Naviglio

Ottimo inizio per i colori del tennistavolo Morelli. La squadra in C2 vince e convince con un perentorio 7-0 contro la formazione della Polisportiva Libertas di Cernusco Lombardone. Una partita a senso unico che ha messo in luce le qualità dei cernuschesi milanesi.

Ottima prestazione anche della squadra in D1A, che tra le mura amiche, infligge un secco 6-1 al TT ASCA di Cassano. Masciangelo, Bonalumi, Magistrelli sfruttano appieno il fattore casalingo e lasciano solo le briciole agli avversari.

Debutto amaro per la squadra D1B. L’emozione ed un pizzico di inesperienza in una categoria di tutto rispetto fanno sì che subiscano un pesante 6-1. La D2A cede solo nel finale una partita giocata punto a punto, ma con la convinzione di poter fare meglio sin dalla prossima giornata.

Vola la D2D, messa bene in campo e ben determinata, che si regala un esordio con il botto con un secco 7-0 con la formazione del Bonacossa. Nicolosi, Grieco e Argentieri confezionano un incontro gestito ottimamente sin dalle prime battute.

Grazie a una positiva prestazione di Emma Fellegara, che ripara quella deludente del doppio Calindri-Lupo, la D3A vince, al settimo incontro, contro la formazione del Asd TT 2L a Bovisio Masciago.

Soddisfazioni al top per la D3D, alla sua prima esperienza in campionato, si regala una splendida vittoria per 4-3. Partita tirata, sudata e gestita ottimamente dalla formazione cernuschese.