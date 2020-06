Il Monza torna in Serie B, la Giana ai playout

Il Monza di Berlusconi e Galliani torna in serie B dopo 20 anni, mentre la Giana si giocherà la salvezza ai playout.

Monza in B, Giana ai playout

Il Monza torna in Serie B dopo 20 anni. Il Consiglio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) in corso in queste ore ha infatti stabilito la promozione del club brianzolo, attualmente primo nella classifica di Serie C con un vantaggio di 16 punti sulla Carrarese. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie C, sembrerebbe che riparta con la disputa di Playoff e Playout per determinare attraverso i primi la quarta promossa in B e attraverso i secondi le retrocessioni in serie D. Una decisione che, in ogni caso, non riguarderà il Monza.

Il club biancorosso mancava dalla serie B dalla stagione 2000-2001 e il suo ritorno rappresenta il primo passo della scalata al successo che la famiglia Berlusconi e l’amministratore delegato Adriano Galliani si propone di far compiere alla squadra nei prossimi anni.

Gli spareggi salvezza

La Giana Erminio si giocherà invece la permanenza nel calcio professionistico in una doppia sfida da dentro o fuori. L’andata è stata programmata per il 27 giugno, il ritorno per il 30 giugno. L’avversario, in attesa della cristallizzazione della classifica in base all’algoritmo che stilerà la classifica finale, sarà quasi certamente l’Olbia con andata in Sardegna e ritorno a Gorgonzola.

