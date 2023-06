Il kart di Roberto Signa è campione d'Italia

Il kart più veloce d'Italia è in Martesana: è quello di Roberto Signa, pilota di Liscate, che ha vinto il titolo nazionale di kart Rkc e ora parteciperà al Mondiale in programma in Belgio. Un risultato di grande rilievo e una prima volta assoluta per Signa, che lo scorso anno ci era soltanto andato vicino. In occasione del campionato italiano 2022, svoltosi a Messina, in Sicilia, era infatti arrivato quinto.

Roberto Signa campione d'Italia di kart

Il pilota liscatese si è messo tutti alle spalle (43 nella sua categoria, mentre all’evento erano quasi 200 i piloti in gara) in occasione del campionato italiano svoltosi a Rozzano. Per Signa, che corre nel Krt Racing Team, non si tratta però soltanto di un risultato singolo. La sua vittoria, sommata ai risultati ottenuti dagli altri piloti lombardi, ha regalato alla Lombardia il premio come regione campione d’Italia.

Ora i mondiali in Belgio

E il bello deve ancora arrivare. La vittoria del campionato italiano ha, infatti, spalancato le porte di un’altra competizione, il mondiale. Signa si è guadagnato in pista la partecipazione alla massima competizione che si svolgerà in Belgio dal 25 al 29 luglio.