Giana, è qui la festa: dopo un anno è di nuovo Serie C

Serviva vincere in casa con il Corticella e sperare che la Pistoiese non facesse lo stesso al Melani con il Ravenna: così è stato. La Giana ha vinto 4-0 al Città di Gorgonzola, mentre l'Olandesina è stata fermata sull'1-1 dai romagnoli. Due risultati che hanno fatto partire la festa a Gorgonzola. La Giana, dopo un anno di purgatorio in Serie D, è matematicamente promossa in C e nella prossima stagione tornerà a giocare tra i professionisti.

Giana batte Corticella: è Serie C!

L'avversario di giornata era, senza dubbio, di quelli tosti. Il Corticella è, infatti, la vera sopresa del Girone D di Serie D, per prestazioni e classifica. La sfida, però, ha preso la via biancoazzurra nella ripresa, con i gol in serie di Caferri al 7', Lamesta al 14', Fall al 40' e Messaggi al 47'. In Toscana, invece, la Pistoiese non è andata oltre l'1-1 con il Ravenna, acciuffato peraltro nei minuti finali. Così la Giana è salita a quota 77 punti, quattro in più degli arancioni con una sola giornata ancora da giocare.

Un campionato di vertice

Un primo posto che è il coronamento di una stagione ad altissimo livello per i ragazzi di mister Chiappella. Se vincere non è mai scontato, ripartire dopo una retrocessione è ancora più complesso. Dalla delusione del playout con il Trento la squadra di Gorgonzola ha trovato le energie per ripartire subito, grazie anche a un ottimo mercato, e ha dominato fin dal primo momento il suo girone. L'unica che ha provato a insidiare il primato della Giana è stata, appunto, la Pistoiese, che ha inanellato otto vittorie di fila e operato il sorpasso in vetta, salvo poi fermarsi proprio contro il Corticella. Il controsorpasso è stato decisivo: i ragazzi di Chiapella non hanno più sbagliato e ora possono godersi la meritata promozione.

In Coppa Italia l'appuntamento con la storia

La stagione della Giana non è, però, ancora finita. I biancoazzurri sono attesi dall'ultima di campionato con l'Aglianese, di fatto ininfluente ai fini della classifica, e soprattutto dalla finale di Coppa Italia Serie D, in programma il 28 maggio a Gavorrano contro il Pineto, primo nel suo girone ma non ancora promosso dopo un aprile "appannato". Per la società di Gorgonzola si tratta di un vero e proprio appuntamento con la storia. Da quanto esiste la competizione soltanto due lombarde se la sono aggiudicata, lo scomparso USO Calcio e il Como.

Il tabellino di Giana-Corticella

GIANA ERMINIO-CORTICELLA 4-0

Giana Erminio (4-3-3): Pirola, Pinto, Fumagalli (Calmi 38’ st), Perna (Ballabio 27’ st), Marotta (Mandelli 38’ st), Colombara, Fall (Messaggi 44’ st), Lamesta (Perico 33’ st), Caferri, Minotti, Previtali. A disp: D’Aniello, Piazza, Brioschi, Ghilardi. Allenatore: Andrea Chiappella

Corticella (4-4-2): Bruzzi, Mambelli, Menarini, Chmangui, Cudini, Ercolani, Oubakent (Leonardi 21’ st), Sadek (Farinelli 21’ st), Trombetta (Salvatori 42’ st), Marchetti (Campagna 15’ st), Larhrib (Amayah 27’ st). A disp: Cinelli, Casazza, Ferraresi, Tcheuna. Allenatore: Alessandro Miramari

Direttore di gara: Cristiano Ursini di Pescara. Assistenti: Luca Gibin di Chioggia e Ares Beggiato di Schio

Marcatori: Caferri 8’ st, Lamesta 14’ st, Fall 40’ st, Messaggi 46’ st

Recupero: 0’ pt, 4’ st

Angoli: 1-8

Ammoniti: Previtali 7’ pt

Espulsi: nessuno