Flag football, al torneo anche i Daemons Aft Cernusco

Ieri, domenica 19 febbraio 2023, si è tenuta una straordinaria domenica di sport a Brescia per il secondo torneo giovanile di flag football "Ferrante e Molinari" organizzato dal Comitato Fidaf Lombardia che ha visto tra i protagonisti i Daemons Aft Cernusco.

Un appuntamento importante per tutto il movimento a livello regionale

In campo, oltre ai giovani Daemons Aft Cernusco, c'erano anche le squadre junior di Seamen Milano, Aft Frogs Legnano, Asd Rams Milano, American football team Pitbulls Brianza, Lions Bergamo, Gorillas Varese American football team, Maddogs Milano, American football team Bengals Brescia.

La seconda edizione del torneo amichevole giovanile di flag football “Ferrante e Molinari”, organizzato dal Comitato Fidaf (Federazione Italiana Di American Football Lombardia) si è tenuta presso il campo dei Bengals Brescia. Un appuntamento importantissimo per tutto il movimento a livello regionale che ha visto la massiccia partecipazione di diversi team lombardi.

Per la Flag Under 17 la vittoria è andata ai Maddogs Milano, mentre per la Under 15 hanno trionfato i Seamen MIlano che si sono ripetuti anche per l’Under 13. Ottimo terzo posto sul podio per i i Daemons Aft Cernusco Under 17 mentre solo semplici, ma altrettanto positivi, piazzamenti in Under 13 e 15.

Entusiasta il presidente dei Daemons Aft Cernusco James Dewar: